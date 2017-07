No descartan que desaparezcan las previas del secundario en Salta

A nivel nacional ya se habla de un nuevo nivel medio, en el que ya no se repetirá de año.Educación provincial baraja cambiar a una “estructura modular” que se aplica en adultos. .A nivel nacional ya se habla de una nueva escuela secundaria, en la que los chicos ya no van a repetir el año por desaprobar tres materias sino que deberán recursar la que le fue mal, como en la universidad. En la provincia de Buenos Aires, este y otros cambios empezarían a notarse a partir del próximo año, pero Salta todavía no hay fechas para esta reforma educativa.

Sin embargo, las autoridades locales no descartan que desaparezcan las previas.

Tras los resultados de la prueba Aprender, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, admitió que “la escuela secundaria necesita hoy un cambio”, por lo que en la cartera educativa se propusieron hacer primero una modificación de la estructura, pero eso sí, en forma paulatina.

“El 24 de julio vamos a tener una reunión con directores que estén interesados en este proceso, porque tampoco es cuestión de instalar una cosa que no sea conocida por ellos”, adelantó la funcionaria provincial.

En Salta hay 279 establecimientos secundarios públicos y privados a los que asisten más de 125.700 alumnos. Sobre esos datos, autoridades ministeriales, directivos y docentes analizarán la tasa de abandono, los resultados del operativo Aprender y se plantearán por qué y para qué quieren organizarse de otra manera. Más allá de lo que se defina a nivel local, Educación pondrá énfasis en que se debe trabajar para desarrollar capacidades, lograr trabajo en equipo y competencia digital.

No obstante, de acuerdo a lo analizado en el Consejo Federal de Educación (conformado por los 24 ministros del país) los cambios en la escuela media podrían seguir el modelo de “estructura modular”, y que ya se instrumenta en la secundaria para adultos en Salta desde el año pasado mediante un plan piloto. “La idea es tomar un modelo que se está llevando adelante en Río Negro, y que nosotros lo hemos instalado en la secundaria de adultos desde el año pasado. Si bien hay que trabajar la idea y pulirla, sería más o menos el camino”, señaló Berruezo.

Sobre la “estructura modular”, explicó que se trata de un proceso de enseñanza que se realiza a partir de una situación (por ejemplo la producción de cítricos) y que el módulo -integrado por distintas disciplinas- trabaja. Ya no existirían las horas cátedra de Matemática, Lengua, Sociales o Naturales, por separado.

Después el siguiente punto a analizar será la estructura administrativa. “La posibilidad de designación en las escuelas secundarias de cargos en lugar de horas cátedra, y eso no podrá hacerse de un año al otro. Sería como el maestro de la primaria, con más tiempo con los chicos”, señaló Analía Berruezo.

Posteriormente, recién se tratará el proceso de evaluación: “cómo evaluamos a nuestros chicos, de qué manera, si modificamos la resolución de evaluaciones, si los chicos van a pasar o no con previas, pero todavía de eso nosotros estamos lejos”, agregó la ministra.

Sobre plazos, Berruezo estimó que “lo que queda de este año y todo el año que viene es justamente para finalizar la propuesta y organizar el trabajo. Seguramente tendremos otros dos años de proceso de transformación, lo cual suman tres años y medio”.

El referente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) filial Salta, Guillermo Burich, cree que “es complicado que se produzcan cambios en la secundaria. Nos nos terminamos de acomodar con este sistema educativo (del Polimodal a la actual Ley Nacional 26.206) y ya nos quieren cambiar de nuevo. Quizá habrá que hacer cambios de estrategias en el aula pero no de todo el sistema. Todos debemos consensuar”. eltribuno.info