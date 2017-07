En pocos días, los nuevos trenes entrarán en circulación por nuestra ciudad

La demora se justificó en la necesidad de adaptar las plataformas a la altura de las formaciones, dado que había casi un metro entre el andén y los vagones. .La nueva dupla de tren de pasajeros que arribó a Güemes el pasado 2 de marzo y la segunda dupla, que hizo su arribo el pasado 21 de junio, serían incorporadas al servicio de tren de pasajeros la próxima semana.

Según pudo saberse por fuentes no oficiales, las autoridades de la SOFSE, empresa a cargo de la operación del tren de pasajeros, se mostraron preocupados por la demora en la salida de las nuevas unidades, por lo que dispusieron la semana entrante como máximo para que comiencen a rodar.

Esa extensa demora entre el arribo a la estación Santa Rosa (de Güemes) y la puesta en servicio, tuvo origen en un problema que no fue tenido en cuenta al construirse el tren, que sigue un modelo europeo.

El problema fue la enorme diferencia de altura entre las plataformas de todas las estaciones y apeaderos de Salta y la puerta de acceso al tren, que es de aproximadamente de más de metro, lo cual hace imposible subir a la formación.

Por esa razón se hizo necesario la construcción de rampas, una por cada estación y apeadero, que fueron construidas con perfiles de hierro y ya están terminadas.

Los responsables informaron que ayer se completaría su colocación en todos los lugares donde son necesarias y estimaron que entre el martes y el miércoles de la semana próxima, las nuevas duplas se estarán sumando al servicio del tren de pasajeros.

También se supo que durante el tiempo que permanecieron en los talleres se realizaron salidas de práctica con las mismas, para capacitar a los conductores, dado que debieron adaptarse a la nueva tecnología.

Cabe consignar, además, que aún resta llegar a Güemes una tercera formación, con lo que el sistema de tren de pasajeros contaría con un número óptimo de unidades para brindar un buen servicio a la comunidad güemense y aumentar las frecuencias diarias.

Hay que decir que aún no se dieron a conocer oficialmente cambios en las frecuencias o los horarios de salida, por lo que se estima que, por el momento, no habrá modificaciones en ese sentido.

Solamente una de las dos formaciones nuevas saldrá en los horarios conocidos, es decir a las 6.30 por la mañana y a las 15 por la tarde, con regreso desde Salta a las 12.30 y a las 19.30.

En tanto, la segunda dupla permanecería en los talleres junto al viejo tren de pasajeros, que será objeto de múltiples reparaciones. Ambas formaciones sólo estarían destinadas a cubrir salidas de emergencia.

Este diagrama se mantendrá hasta el arribo de la tercera y última formación, cuya fecha por ahora se desconoce. Cuando estén las tres nuevas a disposición de la operadora, entonces recién se incrementarían las frecuencias diarias.

Trascendió que los responsables están analizando implementar dos salidas por la mañana y otras dos por la tarde. eltribuno.info