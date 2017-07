Durand Cornejo: “me tocó bailar con la más fea”

El precandidato a senador provincial por la capital contó cómo tomó la decisión del frente de que no compita para renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Protagonizó una de las novelas previas a la confirmación de candidaturas en Salta y ahora optó por contar sus sensaciones. El diputado nacional Guillermo Durand Cornejo aspiraba a competir para renovar su banca, pero la decisión del frente que integra fue que sea precandidato a senador provincial por la capital.

“Me tocó bailar con la más fea, para mí hubiera sido mucho más fácil ir a una candidatura nacional pero yo no estoy tras un empleo, me toca este lugar, quien conduce este sector me ha pedido que trabaje desde este lugar y eso es lo que voy a hacer”, explicó a LA GACETA el precandidato reconociendo que aceptó el pedido que llegó desde Buenos Aires para que deje al periodista Martín Grande ser quien compita para llegar al Congreso de la Nación.

Formar parte del proyecto de un frente nacional y provincial tiene estas reglas como parte de la dinámica política, según entiende Durand Cornejo: “cuando uno está en un proyecto político de país y de provincia, uno no está de vacaciones, no todos son buenos momentos, esto es un acto de servicio”, afirmó aunque luego desdramatizó al señalar que lo sucedido no cambiará su vida, ya que, al igual que siempre, deberá “seguir trabajando normalmente en la oficina, atendiendo a la gente para solucionarle los problemas”.

Duran Cornejo se mostró con confianza de cara a la posibilidad de llegar al Senado de la provincia –no tendrá competencia interna-, donde plantea generar una renovación debido a que consideró que hace años están los mismos dirigentes y los problemas no se solucionan. “No se los escucha hablar de nada porque todo lo solucionan con chapas, bolsones y ladrillos”, disparó.

Continuando con sus nuevas aspiraciones, el precandidato a senador aseguró que buscará que la Legislatura no sea una escribanía del Gobierno provincial y lo comparó con lo que vivió en el Congreso de la Nación: “fue una escribanía, yo lo viví los primeros dos años, ahora nos fuimos al otro extremo, donde se discute todo, hay que ir al punto medio, en donde se trabaje en los consensos”, indicó.

En ese sentido y consultado sobre la diversidad de sectores políticos que integran “Un cambio por Salta”, resaltó que está acostumbrado a trabajar con gente de izquierda y de derecha. “A mí me importa un pito cómo piensa la gente si el objetivo es colaborar con la gente, para cambiarles la realidad”, expresó.

Lo que si resaltó es que le interesan las lealtades y dijo no confiar en aquellos a los que “cualquier colectivo los deja bien parados”. Confirmada la precandidatura de Grande, algunos sectores del mismo frente avisaron que no apoyarán al periodista. Al respecto, Durand Cornejo aseguró que ya tenía el apoyo “de antes” de toda la estructura de los partidos y que como Martín Grande no viene de un partido, sino de afuera, va a tener que adecuarse. lagacetasalta.com.ar