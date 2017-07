Materno Infantil: Delegados de ATE cortan Av. Sarmiento tras la asamblea

Tras la asamblea realizada a las 10, Víctor Chuquisaca, delegado de ATE se manifiestan en la puerta del nosocomiopara dar continuidad a diversos reclamos. “En la cocina se están cayendo los techos”, dijo.

La atención en el hospital será con normalidad, sin embargo los delegados gremiales protagonizarán una asamblea para tratar diversos temas que vienen reclamando tanto a la gerencia del nosocomio como al Ministerio de Salud.

“Tuvimos varias reuniones con el gerente, quien nos respondió por escrito algunos pedidos por necesidades, pero sólo son promesas de que se van a iniciar trámites, hasta la fecha nadie se acercó a dar respuestas formales”, dijo a InformateSalta Víctor Chuquisaca.

El delegado sostuvo que uno de los temas principales es la cocina: “El techo se está cayendo a pedazos, no hay una infraestructura segura, no tienen manoplas para manipular las ollas industriales que tampoco tienen manijas, los cocineros tienen que envolverse las manos con papel para poder manipularlas. En los pisos faltan las rejillas en los escurrideros de agua, uno de los chicos se fracturó el tobillo. Medidas de seguridad que venimos pidiendo y no nos dan respuestas”.Por otro lado, Chuquisaca sostuvo que otro de los reclamos tiene que ver con el área de salubridad ya que la misma no está siendo reconocida para los trabajadores que manipulan la basura hospitalaria.

Con respecto a los reclamos hacia el Ministerio de Salud, el representante de ATE dijo a InformateSalta: “Hay un acuerdo que se firmó en febrero con respecto a los contratos precarizados en el área de la salud. Se acordó que se iba a realizar un relevamiento de todos los contratados hasta el 31 de diciembre del 2014, quienes iban a pasar a una designación temporaria. Hasta el momento no sucedió nada”.

En este sentido, Chuquisaca consideró que el gobierno los quiere tranquilizar “diciendo que pagan los sueldos al día y que no hay despidos, cuando la realidad es que los sueldos están muy por debajo de la media nacional.” informatesalta.com.ar