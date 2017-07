Cristina Kirchner llamó a Milagro Sala a la cárcel

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es precandidata a senadora nacional, llamó a la líder piquetera jujeña Milagro Sala (detenida desde hace un año y medio en el penal de Alto Comedero).

La información fue difundida por la cuenta oficial que tiene en Twitter la agrupación Tupac Amaru. El llamado se concretó durante la mañana de ayer.

Si bien no conoció el contenido de la llamada, Infobae publicó que se produjo antes del mediodía al teléfono que comparten todas las internas.La ex presidenta y Sala mantiene vínculos desde la llegada del kirchnerismo al poder. De hecho, Al cumplirse un año de su detención, Cristina publicó un video en el que se solidarizaba con ella.

Este llamado forma parte de la estrategia de Cristina por sumar adhesiones para la campaña que arranca mañana. El objetivo de la ex presidenta es obtener un banca en el Senado de la Nación en representación de la provincia de Buenos Aires. Para lograrlo, busca capitalizar los votos de todos aquellos sectores que están descontentos con la administración de Cambiemos y encolumnar detrás de ella a lo que fue el ala dura del kirchnerismo, donde siempre militó Sala.

Sala está detenida por un acampe que realizó frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y por varias causas en las que se investigan presuntos casos de corrupción. lagacetasalta.com.ar