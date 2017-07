Dejarle el PJ a Florencio Randazzo le costó a Cristina Kirchner $ 10 millones para la campaña

Es parte del aporte del Estado para logística y actos, entre otros gastos. Sobre 81 millones para todos los partidos, el oficialismo se queda con 15 y triplica a los K.Salvo en Capital, donde se “apoda” Vamos Juntos, Cambiemos es la única marca electoral con presencia nacional. Mientras, el PJ va disperso, el massismo compite en algunas provincias y el cristinismo, con marcas distintas, figura sólo en algunos territorios.

La “nacionalización” de la marca Cambiemos eso hace que, como dijeron Marcos Peña y Rogelio Frigerio, entre otros referentes del Gabinete, el Gobierno tenga garantizada (desde lo estadístico) la victoria electoral. Es la mirada nacional, porque, sumados los votos en cada una de las provincias, superará a los demás espacios que no tienen presencia en todo el país. Por eso mismo, la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC) es la encabeza la lista de los espacios que reciben más fondos del Estado para hacer campaña.El viernes, la Dirección Nacional Electoral (DINE) del Ministerio del Interior publicó el listado de los montos que destinará, como aporte de campaña, a cada uno de los frentes y partidos que compiten en las PASO. Para cubrir gastos de logística, actos y demás, en todo el país se distribuirán 81 millones. Al margen, se entregarán espacios de publicidad y se distribuirán 96 millones para la impresión de boletas.

De esos listados de aportes para campaña surge que Cambiemos es quien más recibe, con casi 15 millones, el triple que el cristinismo -repartido en varios sellos- y que Sergio Massa, que reúne, incluso, más que el espacio de la ex presidente. La decisión de Cristina de dejarle el PJ a Florencio Randazzo también tuvo precio en billetes: cerca de 10 millones de pesos.Sin terminal única y fragmentado en identidad y perfiles, el peronismo acumula una cuenta grande pero no se puede anotar, como Cambiemos, a una única trinchera electoral. Veamos los distintos casos:

# Cambiemos está presente en 23 distritos, en algunas provincias con nombres agregados, y sólo en Capital no se llama así sino Vamos Juntos, luego de la decisión de no dejar competir por dentro a Martín Lousteau, de modo que la UCR no forma parte del frente electoral oficial. Para la campaña de diputados de todas las provincias, Cambiemos recibirá 12.261.874,9 pesos. El ingreso más grande es por provincia de Buenos Aires (3,9 millones), Córdoba (1,4 millones), Capital (950 mil) y Santa Fe (900 mil).

# En paralelo, el frente que gobierna recibe fondos para las campaña de senadores en ocho provincias, por las cuales recibe casi 2,5 millones de pesos más. En total, suman 14.751.882 pesos con lo cual se ubica al tope del ranking de los partidos que más fondos reciben del Estado.# El cristinismo queda bien lejos de ese monto, apenas llega a un tercio, básicamente porque compite en menos distritos. El criterio para reunir los aportes K es político: están no sólo Unidad Ciudadana de Buenos Aires sino, también, Unidad Porteña y las expresiones K que hay en Córdoba, Neuquén, Rio Negro y Tierra del Fuego. Sumado también Santa Cruz, juntando diputados y senadores, en total el cristinismo “autónomo” reúne 4,9 millones de pesos.

# Como ya contó Clarín, en varias provincias el kirchnerismo-cristinismo forma parte del dispositivo peronista. De hecho, como marca K sólo participa en dos elecciones a senador (Buenos Aires y Santa Cruz). Al dejar el PJ en la primera de esas dos, Cristina “renunció” al mayor aporte para el financiamiento de campaña: el Frente Justicialista recibirá 6,7 millones de pesos para su campaña en la provincia de Buenos Aires en el segmento de senadores. Otros 3,9 millones de pesos son para la campaña de diputados. En total más de 10 millones que “perdió” la ex presidente cuando decidió ir por afuera del peronismo para evitar una PASO con Florencio Randazzo a quien, finalmente, le surgió una lista interna aunque recién en estas horas se sabrá quienes son los candidatos.

Dejarle el PJ a Florencio Randazzo le costó a Cristina Kirchner $ 10 millones para la campaña

El viernes Massa y Stolbizer encabezaron un acto en Tigre.

# Sergio Massa, candidato a senador en Provincia, junta en todo el país más que la suma de las marcas K: el massismo compite en Capital, Buenos Aires, San Juan, Santa Fe y otros distritos por los que recibe, sumando aportes para senadores y diputados nacionales, 6,3 millones de pesos. El mayor porcentaje corresponde, claro, a la disputa bonaerense casi 5 millones de pesos.

Dejarle el PJ a Florencio Randazzo le costó a Cristina Kirchner $ 10 millones para la campaña

Randazzo es candidato del Frente Justialista, partido que recibe el mayor “envío” unico: más de millones de pesos.

# Hay otro pelotón grande, en una cuenta redonda pero que está lejos de considerarse única, y es la que corresponde al peronismo territorial donde aparecen los fondos que tocan a expresiones disímiles del PJ: de Gildo Insfrán en Formosa (unos 650 mil pesos) al peronismo pampeano (123 mil) y Córdoba, con Juan Schiaretti, que recibe casi 700 mil pesos para la campaña de diputados nacionales. www.clarin.com