Anticipan que el año cerrará con un aumento salarial de no más del 24%

Para Carlos Parodi, la inflación en el segundo semestre no crecerá más de ese porcentaje. Sobre la situación financiera local dijo que es “delicada” tras la reapertura de las paritarias estatalesEl Gobierno provincial anticipó que el año cerrará con un incremento salarial de no más del 24%, ayer, tras la reapertura de las paritarias con los gremios estatales. Para el jefe de Gabinete de los ministros, Carlos Parodi, uno de los escenarios económicos posibles en lo que queda del año es que la inflación crezca un poco, pero no mucho más del 22 o 24% anual. “Me parece que la discusión va a rondar por ahí”, dijo.

De acuerdo a Parodi, la inflación acumulada del primer semestre rondó el 12%, por lo que destacó que con el 16% de aumento que recibieron los trabajadores de la administración pública local, “Salta está cuatro puntos por encima de la inflación”. Contrariamente al reclamo de recomposición salarial que mantienen algunos sectores gremiales que consideran que los sueldos quedaron desfasados.

La cabeza de los ministros barajó que en esta segunda negociación con los gremios se podría discutir el primer escalón del 2018 para asegurar el inicio de clases, en referencia a enero. “Eso va a pasar en otras jurisdicciones de la Argentina, por lo que no nos parece desacertado poder hablar de ese tipo de cosas o tener alguna cláusula gatillo si nuestro acuerdo está por debajo de la medición anual. Me parece que hay varias alternativas que todavía vamos a barajar para la próxima reunión o la siguiente, porque la primera puede ser técnica”, indicó Carlos Parodi.

Sobre las pretensiones de los gremios que alcanzan hasta el 32 por ciento anual, dijo que son “inalcanzables por dos motivos: la inflación no va a llegar a ese porcentaje en 2017 y no contamos con herramientas para poder darles respuestas, buscaremos alternativas”.

El jefe de Gabinete agregó que “hay jurisdicciones que acordaron 16, 17 y otras arriba del 30%; nosotros buscaremos algo que esté acorde a nuestras disponibilidad financiera delicada”.

Por otra parte, indicó que las erogaciones de la Provincia para pagar sueldos rondan alrededor de los 2.500 millones de pesos por mes. “Cada punto de incremento son 250 millones. Calculemos lo que puede significar 15 o 20 puntos más, arriba de lo que nosotros tenemos. Realmente es bastante oneroso”, detalló el funcionario.

Voces docentes

La titular de ADP, Patricia Argañaraz, apuntó contra las diferencias de los aumentos de sueldo en el país. “Estamos frente a dos Argentinas, algunas provincias no superaron el 16%, nosotros somos una, y otras hablan del 35 y hasta el 50%, por lo que estas paritarias van a estar complicadas”, expresó.

Sobre los números oficiales que se mostraron dijo que “en los índices de inflación coincidimos con algunos, con otros no”, y ratificó la aspiración de la ADP del 31 o 32% de aumento anual con el blanqueamiento de ítems de la grilla salarial.

Guillermo Burich, representante de la filial de UDA en Salta, solo sabe que todo aumenta (la comida, el transporte, los impuestos) y repercute en el bolsillo de los trabajadores. “La plata no alcanza”, dijo, y mencionó que prefiere que la negociación sea para completar 2017 y después volver a sentarse en febrero.

Bernardino Ávila, secretario general de Sitepsa, se mostró optimista y ratificó el pedido de su sector de un 25% de aumento anual más el plus adicional de fin de año. “Se puede negociar no solo con porcentajes, también con el saneamiento de la grilla. En otras instancias no se habían barajado números, ahora se pusieron a consideración números que podrían andar en esta segunda etapa” www.eltribuno.info