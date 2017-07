Más denuncias por estafas con tarjetas “off line”

Hace una semana, este medio publicó el drama que una familia de comerciantes sufrió con el sistema “off line” que fue utilizado a la perfección, al menos hasta ser descubierto, por un camionero oriundo de Santa Fe para estafar.

Luego de descubrir las fraudulentas maniobras que realizaba en perjuicio de comerciantes salteños, el camionero fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Desde la Fiscalía Penal número 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la doctora Mónica Poma, abrieron una investigación y con el correr de los días más personas se presentaron para certificar haber sido víctimas de estafa.

Tras la publicación de este medio, la fiscal Poma consideró oportuno esperar unos días para llevar a cabo distintas acciones judiciales. En poco tiempo cuatro nuevas denuncias fueron ratificadas contra el camionero santafesino, acusado de estafar a los comerciantes a través del sistema de débito “off line”. Teniendo en cuenta la profesión del sujeto, desde la Fiscalía también ordenaron investigar en las provincias vecinas de Jujuy, Tucumán o Santiago del Estero, entre otras, donde el camionero podría haber puesto en acción su modalidad de comprar, estafando a más gente.

Una de las consideraciones del caso que llamó la atención, y mucho, fue el tipo de modalidad a la hora de cometer la estafa por parte del camionero, quien en ningún momento ocultó su identidad, al contrario: en todo momento puso a disposición su documentación para ganarse la confianza de su víctima a la que estafaba llevándose distintos elementos por un monto elevado de dinero.

Por lo realizado en Salta, la Fiscalía Penal 1 imputó al hombre oriundo de Santa Fe, por seis hechos de estafa y una tentativa del mismo delito en perjuicio de comerciantes de la ciudad, a los que realizaba compras por grandes sumas de dinero con una tarjeta de débito en mal estado, que al no poder ser leída por el postnet, les sugería que le realicen el cobro bajo el sistema “off line” y se retiraba con la mercadería.

La modalidad

Uno de los comerciantes salteños estafado por el camionero de Santa Fe, luego de averiguar y tras las sospechas de que había sido perjudicado, habló con El Tribuno. “La única modalidad off line se hace a través de las tarjetas de crédito, para eso antes tenés que llamarlos para pedir la aprobación de esa transacción y ellos te mandan un código. Pero con una tarjeta de débito no es válida la transacción. Hace 15 años que trabajo en comercio y no sabía”, contó con asombro.

Su hermano y un primo también fueron víctimas del camionero.

La desconfianza perdió al camionero

El camionero fue detenido cuando el propietario de uno de los comercios sintió desconfianza del sistema “off line” y consultó a un familiar que también tiene un negocio. Casualmente, ese pariente identificado como Oscar Barrionuevo, ya había sido estafado por la misma persona por la suma de 8.000 pesos. Al detectar que era un engaño y que era la misma persona, el estafador fue retenido en el comercio hasta que llegó la Policía y lo aprehendió. Según contó Barrionuevo, el camionero lo estafó el 13 de abril de este año.

En el transcurso de la investigación, se sumaron cinco hechos más con la misma modalidad, que consiste en que el imputado simulando solvencia, concurría a los comercios de esta ciudad manifestando que quería realizar compras, otorgando para el pago de los mismos una tarjeta de débito a su nombre, la que al estar en mal estado no podía ser pasada por el postnet, expresando a la víctima que podía realizarse la transacción mediante el método denominado “off line”, sabiendo que el método no es válido, haciendo incurrir de este modo en error a las víctimas.

www.eltribuno.info