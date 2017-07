Diputados rechazaron la expulsión de Julio De Vido

Finalmente, después de una sesión que duró unas 10 horas, el oficialismo, junto al massismo y parte del peronismo, no consiguieron los votos para remover de la Cámara de Diputados al ex ministro de Planificación Julio De Vido. En total, 95 legisladores votaron en contra de la propuesta y 3 se abstuvieron, número suficiente para que el ex funcionario kirchnerista mantenga su banca, ya que el oficialismo y sus aliados precisaban de 158 votos, 20 menos de los que consiguieron (138).

Luego de un martes en el que Cambiemos había conseguido dictamen a la espera de captar apoyos de otros sectores que no fueran el massismo y parte del Bloque Justicialista que conduce Diego Bossio, finalmente, en el debate de hoy el oficialismo no alcanzó los dos tercios de los legisladores presentes, por lo que De Vido seguirá en su banca, señala el portal de Infobae.

Para aprobar la expulsión era necesario que el proyecto tuviera el apoyo de 158 diputados, ya que al momento de la votación había 237 en sus bancas. Pero la votación terminó con 138 a favor, 95 en contra, y 3 abstenciones, una postura similar a votar en contra, ya que cuantos más legisladores había en sus bancas a la hora de votar, más alto era el número que necesitaba el oficialismo para llegar a los dos tercios.

Eso lo había manifestado el fin de semana el presidente del bloque oficialista Mario Negri, quien había asegurado que “no se pueden autorizar las abstenciones” en el proceso de exclusión al destacar que tomar esta postura “es como votar en contra”.