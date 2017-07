Voto anticipado del diputado nacional Pablo Lopez a favor de De Vido

Entrevista en 7PM programa de Daniel Salmoral, 19:00 en nuestra emisora. .El diputado nacional del Partido Obrero, Pablo López, explicó en el programa “7 PM” por FM Pacífico, las razones por las cuáles no votaría por la expulsión de la Cámara de Diputados de la Nación de Julio De Vido, ex ministro de Planificación del gobierno de Cristina Kirchner. Trató de hacer entender sus razones pero al parecer no lo logró por la cantidad de mensajes en su contra que recibió el programa durante la entrevista. “No avalaremos la expulsión porque este gobierno y el anterior son cómplices en los ajustes contra los trabajadores”, dijo. Cuestinó al gobierno de Mauricio Macri de quien dijo que “también utiliza la Banelco para intentar disciplinar y torcer voluntades”. Vale la pena escuchar los argumentos del diputado trotskista para sostener sus postura.Esta fue la entrevista en “7 PM” por Pacífico:. entrevista completa .