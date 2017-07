La región con más subas en servicios; el NOA

Una de las zonas más pobres del país fue la más castigada por los aumentos en vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, con un 36,4% de variación desde diciembre de 2016 a junio de 2017.

El último informe sobre el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec mostró un dato alarmante para Salta y las otras provincias del Noroeste: Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

La región quedó muy atrás de la media nacional que registró un incremento de 21,6% y de áreas como la Pampeana (18,6%), la Nordeste (20,8%) y el Gran Buenos Aires (20,9%). Las zonas que más se acercaron a los porcentajes que sufrió el NOA son Cuyo (27,2%) y la Patagónica (24,7%%).

Por primera vez el Indec expone estas variaciones por regiones, es por eso que no se pudo determinar en qué mes hubo más incremento. Lo que resulta llamativo es que el NOA fue la que menos alza tuvo en junio, con un 0,6%, quedando lejos de la media nacional que registró un 1,8% y de zonas como el GBA (2,4%).

Consulta de El Tribuno

Después del último aumento en la tarifa de gas, que empezó a regir en abril de este año, el incremento en el monto de las facturas se tendría que haber empezado a sentir en junio. Pero por un otoño atípico, con muchos días cálidos, el impacto recaerá en los consumos de junio y julio, cuando sí se registraron varias jornadas con temperaturas por debajo de cero grados.

El Tribuno consultó a distintos organismos de defensa al consumidor para preguntar si se habían registrado denuncias por tarifazos, pero aclararon que hasta el momento no habían recibido ninguna. No obstante, hubo varias quejas de vecinos por la suba de la luz y del gas.

Una encuesta realizada en la web de este medio (www.el tribuno.info) arrojó resultados significativos que indicarían que hubo muchos salteños que fueron perjudicados por los incrementos.

Ante la consigna publicada por El Tribuno: ¿Cuánto te vino la factura del gas?, el 33,50% de los salteños respondió que pagó facturas de gas con montos por arriba de los 1.000 pesos. El 31,79% recibió boletas que variaron entre los 500 y 1.000 pesos. En un escalafón más abajo, con un 23,16%, quedó la opción de las personas que abonaron menos de 500 pesos por el servicio de gas. Con un 11,62% se ubican las personas que recibieron facturas de más de 3.000 pesos.

La consulta lanzada por este medio tuvo una alta participación por parte de los lectores, con 2.644 votos registrados hasta las primeras horas de la tarde del sábado. De estos más de 2.600 votos, 1.192 tuvieron que pagar facturas que superaron los 1.000 pesos. En tanto que los que dijeron que pagaron boletas de gas que no superaron los 1.000 pesos fueron 1.452 salteños.

Con estos números queda claro que un porcentaje alto de salteños sigue con tarifas elevadas y lo que alertan desde distintos organismos es que en algún momento se van a volver impagables. Hay que recordar que con el nuevo cuadro tarifario las subas se realizarán gradualmente y en tres etapas; en diciembre tendrá lugar la segunda y en abril del 2018 se concretará la última.

A la espera

El Tribuno consultó a diferentes vecinos de la ciudad y la mayoría de los usuarios salteños temen que la nueva factura venga abultada. Muchos no recibieron boletas abultadas pero dijeron que el aumento que tuvieron superó los 300%. Los mismos aclararon que el año pasado pagaban montos irrisorios. En su mayoría, los salteños mostraron preocupación e incertidumbre sobre lo que pueda llegar a ocurrir con la próxima facturación. Es por eso que habrá que esperar hasta el mes que viene para ver qué pasa con las boletas de gas de los usuarios de la provincia.