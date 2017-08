Amplían en $16.000 millones el Presupuesto para comprar equipamiento militar

La modificación resuelta por decreto implica, además, un alza del déficit financiero de $15.000 millones. Se utilizará para saldar aumentos salariales y asignaciones familiares.El Gobierno dispuso una nueva modificación de partidas presupuestarias que representa un incremento del déficit financiero de $15.000 millones para, básicamente, destinarlas al pago de salarios del sector público, jubilaciones y otras prestaciones previsionales y, además, autorizó nuevas operaciones de endeudamiento por unos u$s1.500 millones y avales de créditos de provincias por casi u$s 350 millones.

Así lo dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia 595/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y de todo su gabinete, según publicó hoy El Cronista.

Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, las modificaciones demandan un total de gastos corrientes y de capital de $ 15.797,5 millones parcialmente financiado por recursos adicionales por $ 797,5 millones, de lo que resulta un aumento del déficit financiero de $ 15.000 millones.

A la vez, ese déficit se afronta con un incremento de las fuentes financieras de $ 20.000 millones y un aumento de las aplicaciones financieras en 5.000 millones de pesos.

El trabajo de la entidad explica se incrementan las partidas “para atender Gastos en Personal de distintas jurisdicciones, con el propósito de atender los efectos de las paritarias”. Así, por ejemplo, señala las modificaciones en las escalas salariales para el personal de la Prefectura Naval.

Además, el DNU, explica que subieron las asignaciones presupuestarias para financiar Prestaciones Previsionales en $ 6000 millones y Asignaciones Familiares, $ 4000 millones. Pero, además, en el desagregado del documento oficial explica que se aumentaron los créditos en la Auditoría General de la Nación ($ 82 millones), el Consejo de la Magistratura ($ 2655 millones), el Ministerio Público ($ 873 millones), el INADI ($ 16,4 millones), distintas subjurisdicciones del Ministerio de Seguridad ($ 626 millones) y del Ministerio de Defensa ($ 515 millones), así como también $ 26,2 millones para la Unidad de Información Financiera.

El decreto establece que de los préstamos tomados por la administración central por u$s 876 millones se destinen u$s 331,5 millones al Parque Fotovoltaico Cauchari I, II y III en Jujuy; otros u$s 100 millones para el programa de Modernización de Sistemas de Riego en Córdoba; u$s 80 millones a dos programas de agua potable y saneamiento en el área metropolitana, u$s 204 millones para la recuperación de las capacidades de transporte aéreo y u$s 160,5 millones para la adquisición de aeronaves.

Respecto a este punto, lo llamativo de la modificación presupuestaria es que, además de incrementar el déficit financiero, el presidente Macri y todo su gabinete decidieron utilizar un Decreto de Necesidad y Urgencia con el fin de destinar u$s 362 millones para comprar buques denominados “Patrulleros Oceánicos OPV” y aeronaves “Beechraft T-6 TEXAN, Motores Aeronáuticos Turbohélice PT6A-68 y Soporte Adicional”, Recuperación de las Capacidades de Transporte Aéreo de las Fuerzas Armadas Argentinas – Aviones Transporte Mediano.

Además, utilizarán 22,7 millones de euros para la compra y Suministro de “Pistolas calibre 9×19, Rifles de asalto y Know-How”.