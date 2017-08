Legisladores nacionales, en contra de subir la edad jubilatoria

Legisladores nacionales por Salta se manifestaron en contra de una posible modificación de la edad jubilatoria voluntaria, luego de que el director general de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijera que “está la intención de analizar las modificaciones al sistema”. Si bien el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, negaron que haya en carpeta una reforma previsional, el tema sigue alimentando debates en la previa de las elecciones del 13 de agosto.

“El Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años se debata el régimen previsional argentino”, dijo Basavilbaso, y aclaró que “eso es todo por el momento”.

El funcionario declaró que “está la intención de analizar las modificaciones al sistema”, y opinó que la edad debería ser voluntaria, pero destacó que el tema tendría que tratarse en el Congreso.

Consultados por El Tribuno, diputados y senadores de distintos espacios políticos rechazaron posibles reformas.

Entre los legisladores hubo posturas como la del diputado nacional por el Partido Obrero, Pablo López, quien manifestó que el aumento en la edad forma parte de un “plan de ajuste” por parte de la Nación. “Creemos que después de las elecciones de octubre viene la reforma previsional. Hace tiempo venimos denunciando la reforma jubilatoria que desde el Gobierno quieren hacer”, expresó López.

También hubo posiciones más neutrales, como la de Pablo Kosiner, diputado nacional por el justicialismo, quien se mostró en desacuerdo pero porque, según consideró, el país está en crisis. “Todo proyecto de modificación de la ley debe ser analizado en un contexto determinado. En una Argentina que no crece, con falta de trabajo y crisis social, introducir el cambio en la edad jubilatoria me parece un retroceso”, expresó.

“Lo último”

Guillermo Segón, uno de los mejores especialistas en temas previsionales de Salta, criticó una eventual modificación en la edad jubilatoria. Consideró que primero hay que resolver los problemas más graves, aunque aclaró que hay que hacer una reforma.

“Lo último que hay que ver es la edad. Primero hay que ver lo que se llama la tasa de sustitución. El Gobierno tiene que definir, cuando la gente se jubila, qué porcentaje del salario va a percibir: si el 70%, el 82% o lo que quieran. Tienen que definir un porcentaje. La Justicia ha fallado en el caso Betancur que nadie puede cobrar menos del 70% de sus ingresos”, señaló Segón.

El consultor agregó que en los países europeos sí están aumentando la edad, pero remarcó que son sistemas que funcionan relativamente bien y no tienen juicios previsionales, pese a que enfrentan problemas de envejecimiento de la población.

“Argentina hoy no tiene un problema de envejecimiento de la población como los países europeos. Sí los va a tener después del 2035. Entonces, Argentina debería ver cómo va a resolver el tema del trabajo informal, porque hay muchos empleados que no aportan al sistema al estar en negro”, explicó el especialista.

Segón aclaró que todos los juicios que tiene la Anses son por las falencias del sistema. “Los malos cálculos de los haberes jubilatorios, la mala actualización y los topes han generado juicios y hoy el Estado tiene un montón”, agregó el especialista en temas previsionales.

Segón explicó que, en la actualidad, con la ley previsional vigente, únicamente las mujeres tienen la posibilidad de jubilarse a los 60 años y, voluntariamente, seguir trabajando hasta los 65.

“El problema de los varones no pasa tanto por la ley previsional, sino por la ley de contrato de trabajo. Cuando llegan a la edad jubilatoria, el empleador los intima a que se jubilen, y si no hacen el trámite, los dan de baja y extinguen la relación laboral sin pago de indemnización”, sostuvo. Y agregó: “De todas maneras, actualmente en Argentina, el empleado se puede jubilar y volver a trabajar, si el empleador quiere, y cobrar sueldo y jubilación”.

“Un jubilado tiene una merma de ingresos”

El senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey expresó que solo hay versiones periodísticas y rumores al respecto de un posible paquete de reforma previsional y laboral.

Ante la consulta de este medio sobre una posible suba en la edad jubilatoria, el legislador manifestó: “El debate sobre la edad jubilatoria no está presente solamente en Argentina, está en todos los lugares del mundo. A mí me parece que lo que está pasando es fruto de la evolución de la medicina y el alargamiento de la vida de las personas, sobre todo en condiciones de seguir activas y capacitadas para trabajar. Eso hace que mucha gente quiera seguir trabajando”.

El senador nacional remarcó que hay mucha gente que, cuando llega a la edad de retirarse, no se quiere jubilar. Urtubey consideró que un “sistema voluntario” podría ser una opción interesante para que la decisión de jubilarse no esté en manos solamente del empleador.

“Hay que tener en cuenta que, cuando uno pasa de la vida activa a la vida de jubilado, obviamente, tiene una merma importante de ingresos y, por otro lado, hay connotaciones de orden psicológico en pasar a tener una vida sin actividad”, agregó el legislador nacional.

Además, dijo que se debe considerar el tema de la cobertura medicinal en la edad pasiva. “Se cambia la obra social que pueda tener el trabajador y se pasa a tener una cobertura del PAMI, que cumple una buena función pero no tiene la misma calidad de atención o prestaciones que una obra social más pequeña en afiliados y con aportes mayores”, afirmó Urtubey.

Rodolfo Urtubey concluyó que se debe discutir el tema y analizar todos los puntos de vista. “No hay que esquivarle al debate. También es cierto que los sistemas jubilatorios no están preparados para esa cantidad de años de cobertura”.

“No estoy de acuerdo con extender la edad”

“Me parece que no están las condiciones de consenso ni político ni tampoco social para introducir este tema en Argentina. La gente no quiere extender la edad jubilatoria y menos en un país que tiene profundos problemas de generación de trabajo. Es contradictorio. Estarías taponando más la generación de vacantes de trabajo”, expresó el diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner.

El legislador aclaró a El Tribuno que si el Gobierno de la Nación quiere introducir un nuevo proyecto de reforma previsional debe necesariamente enmarcarse en la ley 27.260 -la ley de reparación histórica-, que establece específicamente que el Gobierno debe crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional para elaborar cualquier proyecto de ley y tiene que cumplir con determinadas pautas que se establecen.

El legislador explicó que hasta ahora ese paso no se cumplió e insistió en que está en desacuerdo con la modificación de la ley de edad jubilatoria. “No estoy de acuerdo con extender más la edad y menos en el marco de crisis que se vive. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con la ley 27.260. Hasta ahora no hay ningún proyecto en el Congreso”, expresó Pablo Kosiner.

“Hoy, en la situación de falta de empleo que hay en Argentina, de crisis social y falta de crecimiento, me parece que es un retroceso. Todo proyecto de modificación de ley debe ser analizado en un contexto determinado. En un Argentina que no crece, con falta de trabajo y crisis social, introducir el cambio en la edad jubilatoria me parece un retroceso”, precisó el diputado nacional. Kosiner acotó que, si Argentina estuviera en un contexto de pleno empleo y enfrentara otra realidad social, “sería otra la discusión”.

“Nos opondremos a subir la edad jubilatoria”

El precandidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, también decidió subirse a la discusión que propone el supuesto aumento en la edad jubilatoria.

En declaraciones a radio la Red, el exfuncionario nacional rechazó la suba de la edad jubilatoria. Esta opinión del exministro de Transporte se planteó luego de que adelantaran su voluntad de apoyar ese cambio distintos referentes de Cambiemos, como la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Elisa “Lilita” Carrió.

“Nos opondremos a subir la edad jubilatoria, porque son los ajustes típicos que exigen los organismos financieros internacionales y que ya vimos que no han funcionado en el país”, señaló Florencio Randazzo. Quien además aclaró que, en su opinión, una modificación de estas características del régimen previsional “es sacarles un derecho ya consagrado a los que están por retirarse, que han pasado toda su vida trabajando y tienen el derecho a una vida digna”.

Además, Florencio Randazzo, coincidió con varios legisladores nacionales salteños al considerar que un incremento en la edad jubilatoria implicaría “ponerle un tapón al ingreso de jóvenes al mundo laboral, que ya de por sí es complicado”.

Durante la entrevista con un medio nacional, el exministro de Transporte criticó la política que lleva adelante el Gobierno nacional. El precandidato a senador por Cumplir anticipó que “este gobierno va a profundizar el ajuste si le va medianamente bien en las elecciones”.

Florencio Randazzo dijo que cree que el Gobierno de la Nación tiene cambios en carpeta y declaró: “El ajuste implicará tocar las jubilaciones y pensiones, e impulsar reformas laborales que ya han fracasado en nuestro país”.

“Hay que darle una solución de fondo”

El diputado nacional por Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, también se pronunció en desacuerdo con el posible aumento en la edad jubilatoria. Ante la consulta de este medio, el legislador expresó: “Estoy de acuerdo con que se respete a los jubilados, en todo sentido. Desde el tema del PAMI hasta los adultos mayores”.

Pero el diputado nacional también manifestó su intención de darles una posibilidad a aquellas personas que quieran seguir teniendo un empleo. “También creo que debemos darle la posibilidad a muchos jubilados que quieren seguir trabajando y que haya oportunidad de que se sientan parte de la sociedad. Es necesario que se creen los mecanismos necesarios para que un jubilado no sea expulsado de la oferta laboral. Hay un montón de trabajos que, claramente, pueden hacer los jubilados que quieran”, indicó a El Tribuno.

El legislador también se manifestó a favor de la pelea para que la jubilación sea el sueldo más abultado para los retirados. “No corresponde que, en algunos trabajos, se jubilen con la mitad de lo que están recibiendo cuando trabajaban”, agregó Olmedo.

El diputado también expresó que el Gobierno no debe jugar “a la prueba y error”, con respecto a algunos proyectos que quiere impulsar.

“No hay que jugar con la gente y menos con los jubilados. Hay que darles una solución de fondo y tratarlos con responsabilidad y respeto”, consideró Alfredo Olmedo. Y agregó: “La nueva entrada al mercado laboral no pasa por la edad de jubilación sino que pasa por una política de Estado de poner un país en funcionamiento donde se valore al mérito, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y las ganas de contribuir con la Argentina”.

