Dilatan la oferta salarial para después de las elecciones

yer hubo una nuevo encuentro entre gremios docentes y Gobierno, pero sin propuesta. Tampoco se definió la modalidad.

La oferta de un incremento de sueldo a los docentes se dilata. Ayer, en el tramo final de la campaña política, el Gobierno provincial realizó una nueva reunión con los dirigentes de los distintos gremios que representan el sector (ADP, ATE, Sitepsa y la Intergremial), pero no hubo avances. Al igual que en la reunión del viernes pasado, se trataron temas netamente pedagógicos, por lo que los trabajadores estatales en general deberán aguantar hasta el martes, después de las elecciones primarias del domingo, para conocer la propuesta oficial. Los docentes reclaman hasta un 16 por ciento de aumento para el segundo semestre. En el primero se dio un 16, y la Provincia ya anticipó que cerrará el año con no más del 24 por ciento anual.

Ayer tampoco se definió la modalidad de negociación. La semana pasada se había propuesto la aplicación de una cláusula gatillo que permitiría la actualización salarial de acuerdo al índice inflacionario del Indec o, en su defecto, el desdoblamiento del segundo semestre en una nueva instancia de negociación en noviembre. Al respecto, hay posturas dispares de los sindicalistas.

Juan Arroyo, secretario general de ATE, le dijo a El Tribuno que su sector no concuerda con la cláusula gatillo. “Por ahora no creemos en el Indec por el simple hecho de que se dice una cosa, pero la realidad está en el súper y ahí no se reflejan para nada los índices oficiales. Hoy la inflación está por debajo del incremento otorgado en marzo”, señaló el dirigente.

Arroyo precisó que ATE prefiere discutir ahora un porcentaje de aumento hasta octubre, y en noviembre las tres sumas extraordinarias para cerrar el año. “En febrero (de 2018) se negociará lo que corresponda. Ahora no podemos saber porque el panorama todavía no tiene estabilidad y no solo se trata de la canasta básica, sino también de impuestos y más cosas. Lo único que sí sabemos es que nuestro salario está deteriorado”, agregó Juan Arroyo.

Para Fernando Mazzone, titular de la CTA y referente de la ADP, tiene que ser una oferta que englobe los seis meses que restan del año con una cláusula gatillo por si se dispara la inflación, además de definirse en esta negociación las sumas fijas de fin de año. “La cláusula te garantiza si se dispara la inflación que la negociación se reabra. La están poniendo las otras provincias”, expresó.

Sitepsa, por su parte, no quiere cláusula gatillo y en noviembre espera negociar solo para terminar el 2017.