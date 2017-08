“Es vergonzoso que una delincuente como Sala tenga prisión preventiva”

El gobernador de Jujuy dijo que es una ‘gran injusticia‘ que la líder de Tupac Amaru salga de la cárcel.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales , se refirió a la decisión de la Justicia de otorgar la prisión domiciliaria a Milagro Sala . ‘Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo‘, acompañando su tuit con una foto de una casa con pileta que pertenecería a Milagro Sala.

Morales aseguró hoy que no compartía la resolución del juez Gastón Mercau de ‘privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión‘. ‘No comparto la la resolución de CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia‘, dijo Morales en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, el juez jujeño le otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 por ‘instigación a cometer delitos‘ y ‘tumultos‘, en virtud de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó ‘medidas alternativas‘ a la prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru alojada hasta ahora en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como ‘Penal del Alto Comedero‘. Será trasladada a una vivienda de la localidad de El Carmen, a 20 kilómetros de la capital provincial, donde deberá cumplir la detención.

Hace dos semanas, la CIDH había recomendado que la líder jujeña cumpliera la detención en su domicilio o que enfrentara los procesos judiciales en libertad con medidas como la fiscalización electrónica. El magistrado Mercau dictó la resolución ‘de acuerdo a lo dispuesto‘ por la CIDH.

A pesar del fallo del juez, la abogada Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas defensoras de Milagro Sala, aclaró hoy que todavía no se puede dar cumplimiento al fallo que otorga la prisión domiciliaria porque la vivienda señalada ‘‘no está en condiciones porque no tiene luz, no tiene agua, no tiene sanitarios‘.

