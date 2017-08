Docentes: ofrecen 5% para cerrar el año en 21%

La nueva oferta salarial también fue rechazada por los gremios. La negociación continuará mañana

En una nueva ronda de negociación salarial con los gremios docentes, ayer el Gobierno provincial les propuso un 5% de incremento de sueldo para el segundo semestre del año, en dos cuotas: la primera del 3% que se pagaría con la liquidación de este mes en los primeros días de septiembre, y la segunda, el 2% restante, se concretaría en diciembre. De esta manera la Provincia quiere cerrar el año con el 21% de aumento, pero la mayoría de los dirigentes sindicales rechazó la oferta ayer mismo. Las reuniones con la ADP, Integremial, Sitepsa y ATE continuarán mañana y serían definitivas.

Patricia Argañaraz, secretaria general de ADP, señaló que “es una vergenza, seguimos en la misma situación, esto es una burla. Por eso llamamos a los docentes a ponerse de pie, ellos tienen que estar mañana”.

También instó a sumarse a los distintos dirigentes gremiales. “Nosotros no podemos permitir eso, todos sabemos que todo subió y la plata no está alcanzando. En la ADP no coincidimos con el parámetro de inflación que ellos nos muestran, no queremos estar dentro de las provincias que menos ganan”, agregó Argañaraz.

La primera propuesta concreta que se puso sobre la mesa el pasado 15 era de un 4% de aumento en dos escalones iguales. Ayer solo se ofreció la mejora de un punto porcentual respecto a la misma, y además, una suma fija por única vez de $1.815 en diciembre para todos los empleados públicos.

Con respecto al saneamiento de la grilla, la única mejora que plantearon es en las asignaciones familiares. Anteriormente se había propuesto pasar de 1.006 a 1.023 pesos desde este mes, ahora pasaría a 1.032, y en noviembre en vez de 1.040 a 1.050 pesos.

El resto de los ítems se mantienen intactos. Los profesores secundarios reducirían el tope horario de 57 a 56 desde noviembre, y para los maestros primarios la vinculación pasaría a 20,75 horas cátedra en septiembre.

Sin clases, una semana

En la semana que va del 11 al 15 de septiembre los alumnos salteños tendrán unas “minivacaciones”.

Es que el lunes 11 no tendrán clases por el paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, el 13, 14 y 15 no asistirán a los establecimientos por la fiesta del Milagro.

Con este esquema, quedaba en el medio el martes 12, pero ayer se conoció que los docentes se lo tomarán en compensación del próximo 4 de noviembre, cuando trabajarán en la Prueba Aprender. Es por eso que los chicos no tendrán clases una semana completa.