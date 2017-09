López aseguró que dejó la Municipalidad por “falta de tiempo

Él ahora exsecretario de Turismo remarcó que la decisión de Gustavo Sáenz no lo sorprendió porque era un tema “conversado” entre ambos.

La noticia sorprendió al ámbito político. El último lunes el intendente de la Capital, Gustavo Sáenz, pidió la renuncia de su secretario de Turismo, Pablo López. Los rumores y trascendidos para determinar los motivos de esta decisión fueron varios pero el exfuncionario habló con LA GACETA y contó su verdad.

“La decisión del Intendente no me sorprendió. Por mi actividad en el sindicato (Uthgra) no tenía tiempo y le venía diciendo a Gustavo que debía dar un paso al costado”, explicó. “Esto no significó un quiebre político ni mucho menos”, agregó.

El dirigente gastronómico detalló que su cargo como presidente del gremio gastronómico, sumado al manejo de la obra social de dicha institución y el cargo en la función pública lo dejaban “sin vida”.

Durante la entrevista prefirió no calificar su gestión a cargo de la dependencia municipal para no resultar “soberbio” y remarcó que los presidentes de las cámaras afines al comercio son quienes deben calificar su gestión.

“Yo me fui tranquilo por mi trabajo. Yo no manejaba plata así que en ese sentido no se generaron malos entendidos; nosotros no teníamos una caja para manejar nuestras cosas”, enfatizó López.

Finalmente, al ser consultado sobre su sucesor (Mario Peña) destacó que el flamante puede aportarle “mucho” a la Secretaria teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo ocupó la presidencia de la Cámara de Turismo de la Provincia. fuente: lagacetasalta.com.ar