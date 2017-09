Miles de argentinos marcharán hoy a Plaza de Mayo por Santiago Maldonado

Se cumple un mes de su desaparición. La familia convocó a la sociedad para renovar el pedido. La justicia adelantó que el domingo levantará el secreto de sumario. Una pregunta reunirá esta tarde a miles de personas en la Plaza de Mayo: “¿Donde está Santiago Maldonado?”. Se cumple un mes de la desaparición del joven de 28 años y su familia, a través del espacio Memoria, Verdad y Justicia, convocó a una movilización para encontrar alguna respuesta por parte del gobierno, según publicó Cronica.com

En tanto, la fiscalía adelantó que el domingo se levantará el secreto de sumario. Las noticias no llegan. Lo último que trascendió de Maldonado es que, aparentemente, su cuerpo había aparecido en una morgue de Chile, aunque la oficina de Interpol del país vecino se encargó de desmentir la información. “No obstante, hemos dejado la solicitud en las morgues y diferentes entidades con la finalidad de que nos den aviso en caso de realizar el hallazgo de algún cuerpo con las características de Santiago Maldonado”, dijeron desde la oficina.

Con ese panorama se cumple hoy un mes de la desaparición del joven, que fue visto por última vez el 1º de agosto en Esquel (Chubut) participando de una manifestación mapuche. La convocatoria es a las 16 en Plaza de Mayo, aunque el comunicado será leído alrededor de las 19, explicaron los organizadores.

“Porque esta causa no puede convertirse en un ‘Monumento a la impunidad’ como lo ha sido la desaparición de Jorge Julio López y porque sabemos que el Estado y el gobierno son responsables, es que este viernes convocamos a estar en Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”, señalaron los integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

En esa línea, mediante un video, Sergio, el hermano de Santiago, dijo que “los convocamos a todos a participar de las diferentes marchas que se van a realizar en todo el país el día viernes 1º de septiembre, a un mes de la desaparición forzada de Santiago. Les agradecemos a todos, muchas gracias por apoyarnos”.

Ayer, en la localidad bonaerense de 25 de Mayo (donde nació el joven artesano), se realizó una caminata encabezada por Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Por su parte, Norberto Bellver -fiscal federal de Comodoro Rivadavia- confirmó que las fuerzas de seguridad “están buscando” en Chile cualquier indicio para dar con el paradero de Santiago Maldonado, y afirmó que aunque no está probado que el joven haya participado de la protesta mapuche del 1º de agosto en Esquel, la Justicia trabaja con esa hipótesis.

Además, detalló que el domingo se levanta el secreto de sumario de la causa que lleva adelante el juez Guido Otranto.