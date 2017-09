El huracán Irma es categoría 5 y superó la potencia de Harvey: ya tocó el Caribe

La tormenta pasó sobre Barbuda en la madrugada del miércoles y se dirigía hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Podría llegar a Florida durante el fin de semana. Con vientos de más de 200 km por hora tiene una intensidad que la tormenta que inundó Houston nunca alcanzó.El huracán Irma, el más poderoso del que se tenga registro en el Atlántico, tocó tierra el miércoles de madrugada en islas en el nordeste del Caribe, avanzando en una ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de posiblemente dirigirse a Florida el fin de semana.

El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 1.47 de madrugada (5,47 GMT), según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. Vecinos de la zona dijeron en la radio local, que las líneas telefónicas se habían caído. Aguaceros y fuertes vientos castigaron la vecina isla de Antigua, levantando escombros por los aires mientras la gente se resguardaba en casa o en refugios del gobierno.

La tormenta de categoría 5 mostraba vientos sostenidos máximos de 295 km por hora (185 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Su previsión del martes por la noche era de una leve fluctuación en los vientos, aunque se esperaba que conservara fuerza de categoría 4 o 5 durante uno o dos días más. La previsión apuntaba a que los vientos más peligrosos, normalmente más cerca del ojo, pasarían cerca de las Islas Vírgenes norteñas y cerca o justo al norte de Puerto Rico a lo largo del miércoles.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 195 millas por hora.

El presidente Trump declaró la emergencia en la Florida y dos territorios de los Estados Unidos en el Caribe que el huracán Irma amenaza con golpear más adelante esta semana.

l Centro Nacional de Huracanes (CNH) de los Estados Unidos anunció que Irma alcanzó la categoría 5 y las autoridades de las islas en el noreste del Caribe cancelaron vuelos, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el fenómeno se acerca a la región.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. Mientras, los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.

“Esto será algo sin precedentes”, dijo en conferencia de prensa la mañana del martes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anunció que solicitará al presidente Donald Trump que declare el estado de emergencia en la isla a fin de contar con los recursos para enfrentar eventuales desastres. La tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta siete metros (23 pies).

“Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf”, advirtió el gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp.

Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf

Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.

Ante el paso del fenómeno meteorológico se emitieron alertas de huracán para Antigua y Barbuda, Antigua, San Cristóbal y Nieves, Monserrat, las islas holandesas de Saba, San Eustaquio, la franco-holandesa de San Martín, San Bartolomé, las islas Vírgenes británicas y estadounidenses y Puerto Rico.

La aerolínea American Airlines anunció el martes que adicionó varios vuelos desde San Martín y San Cristóbal y Nieves hacia Miami a fin de ayudar al flujo de pasajeros que deseen salir de esas islas.

En República Dominicana, donde se espera que el huracán afecte gran parte del país el jueves, fueron suspendidos los vuelos a la isla de San Martín a partir del miércoles.

“Este huracán tiene el potencial de convertirse en un evento mayor para la costa este. También tiene el potencial de tensar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres y de otras dependencias gubernamentales al ocurrir poco después de Harvey”, dijo en un comunicado Evan Myers, jefe de operaciones de la compañía de información meteorológica AccuWeather. fuente:eltribuno.info