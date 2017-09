Planificación urbana, el tema a tratar por el próximo Concejo

Piden más controles sobre los nuevos loteos y un plan estratégico para la capital.Ediles capitalinos que serían reelectos analizaron distintas problemáticas de la ciudad.

La ciudad de Salta se expandió en los últimos 30 años en todos los sectores, pero sin seguir un plan determinado. La necesidad de ganar tierras para las personas que no tenían dónde vivir hizo que el crecimiento sea desordenado. El Tribuno consultó a distintos concejales que serían reelectos, de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvieron en las PASO, y ellos coinciden que el gran tema a tratar es la planificación urbana de la capital salteña.

“Un tema central es la planificación urbana. Debemos analizar cómo y de qué forma va a seguir creciendo la ciudad”, señaló la concejal y candidata a renovar su banca, Lihue Figueroa.

La edil también afirmó que en materia de planificación va a plantear “la descentralización de la ciudad, para que se trabaje por zonas y no se concentre todo en el centro. Los problemas del tránsito no se solucionan si hay 400 mil habitantes yendo todos al mismo lugar y a la misma hora”.

En esa misma línea se manifestó el concejal del PRO Alberto Castillo. “Debemos tener en cuenta que venimos de 15 años sin plan de desarrollo en el municipio. No hubo planificación. Salta no puede extenderse más, hay que optimizar los espacios”, aseguró.

El edil, que en octubre buscará renovar su banca, afirmó que el objetivo es “modificar el código de edificación y agregar que se pueda usar materiales de construcción térmicos, terrazas verdes, jardines verticales y se incorporen paneles solares”.

También aseguró que hay que apostar a un desarrollo sustentable e inclusivo de la ciudad, con contenido ambiental.

“No se planifica cómo se va instalando la población por medio de la venta de lotes. Es que son pocos los loteadores que respetan las normas”, dijo la concejal Cristina Foffanni.

Es por eso que la histórica dirigente del Partido Obrero señaló que el gran desafío que tienen desde su partido es abordar la regulación dominial, para que toda la gente tenga las escrituras de sus terrenos. Para esto pide la participación del municipio y la Provincia.

“Nosotros vemos que no hay voluntad de Tierra y Hábitat y Obras Públicas para mandar una inspección y obligar a los loteadores que están al margen de las normas a regularizarse”, aseguró Foffanni y agregó: “Hay una serie de loteos irregulares que no tienen planos, ni servicios ni infraestructura, y por ende no llegan los colectivos”..

A su turno, el concejal Matías Cánepa afirmó que el año que viene se tratarán “temas vinculados a infraestructura urbana”. Al tiempo que aseguró que también se tienen que tratar iniciativas que hagan al desarrollo de la ciudad en cuestiones ambientales. “Analizaremos programas y proyectos que tengan que ver con la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Obras y política

Otro de los puntos en los que hacen hincapié los concejales es en la realización de obras en los barrios. “Vemos que se está trabajando mucho en el centro y necesitamos que haya una mirada a la periferia. Es importante mejorar la calidad de vida de todos”, señaló el concejal David Leiva.

Por otro lado, la edil Lihue Figueroa aseguró que “si bien se ven muchas pavimentaciones, insistiremos con que se haga pavimento en los ingresos a los barrios y el recorrido del colectivo, más en las zonas oeste y sudeste”.

Desde el lado más político, Matías Cánepa pidió que “sea un Concejo de diálogo y que se busquen los puntos de vista comunes”. También abogó porque se realice un control y que haya propuestas serias para los vecinos.

Entiende que la agenda de problemas del Concejo es dinámica porque tiene en cuenta netamente al vecino y muchas veces dependen de la plata que debe girar la Provincia.