El Gobierno amplió la emisión de bonos por $47.000 millones y letras por U$S 800.000.000

Los Bonos del Tesoro Nacional tienen vencimiento en octubre de 2023. Fue publicado hoy en el Boletín Oficial.El Ministerio de Finanzas dispuso ampliar la emisión de bonos en pesos en dos series por más de $47.000 millones, y de Letras del Tesoro también en dos series que totalizan U$S 800.000.000.

En el artículo 1 de la Resolución 188-E publicada hoy en el Boletín Oficial, se amplía la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2023, por un monto nominal de hasta $17.278,7 millones.

Estos bonos fueron emitidos originalmente por la Resolución Conjunta 18-E del 12 de octubre de 2016, de las secretarías de Hacienda y de Finanzas.

Paralelamente, por el artículo segundo se amplía la emisión de los Bonos de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 200 pb (puntos básicos) con vencimiento en el 2022, emitidos originalmente por la Resolución 43-E del 29 de marzo de 2017, por un monto nominal de hasta $ 30.000 millones.

Por otra parte, a través del artículo tercero se amplía la emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento el 12 de octubre de 2018, emitidas originalmente por la Resolución 108-E del 11 de julio de 2017, por un monto nominal de hasta U$S 400.000.000.

Finalmente, por el artículo cuarto se amplía la emisión de las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento el 11 de mayo de 2018, emitidas originalmente por la Resolución 178-E del 26 de septiembre de 2017, también por un monto nominal de hasta U$S 400.000.000.

En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se menciona que en el marco de la estrategia financiera integral ‘se considera conveniente proceder a la ampliación de la emisión‘ de estos títulos.

