“Creo, intuitivamente, que el cuerpo fue plantado”, dijo Sergio Maldonado

El hermano de Santiago opinó respecto del cuerpo que apareció en las aguas del río Chubut; no confirmó que sea el de su hermano. Aseguran que se trata de desaparición forzada, y acusan a Gendarmería.

ESQUEL (Chubut).- Con la voz por momentos entrecortada, nervioso y tensó se mostró ayer Sergio Maldonado, hermano de Santiago, durante la conferencia de prensa que ofreció, junto a familiares, su abogada y asesores legales, en la Universidad de la Patagonia, donde hablaron sobre las circunstancias y dudas generadas a partir del hallazgo del cuerpo de un hombre en las aguas del río Chubut.

El joven artesano de 28 años habría desaparecido el 1 de agosto pasado, luego de participar de un piquete en apoyo de la comunidad mapuche de la zona de Esquel, más precisamente sobre la ruta nacional 40. La protesta fue desalojada por Gendarmería Nacional, en la zona denominada Pu Lof Resistencia Cushamen.

“Creo que sí, intuitivamente, creo que al cuerpo lo ‘plantaron’ en el lugar donde fue hallado ayer (por el martes pasado). No lo hemos verificado, pero creo que sí, que fue puesto ahí”, dijo Sergio ante una pregunta de la prensa.

“Hasta que no esté cien por ciento seguro no voy a identificar ese cuerpo como que pertenece a Santiago. Lo voy a seguir buscando. Por eso hay que esperar y hacer las cosas como corresponde, y no cosas desesperadas. Pedimos paciencia y que nos acompañen”, planteó Sergio Maldonado pidiendo la colaboración de los periodistas y medios de comunicación, respecto de la difusión de versiones y de fotos que serían del cuerpo.

Al mismo tiempo, Sergio advirtió que “no nos interesa” mantener ningún tipo de “diálogo” con el gobierno nacional, tras 79 días de la desaparición de su hermano. “Pedimos cautela, prudencia y, sobre todo respeto”, agregó.

Acusación

La abogada Verónica Heredia, representante legal de la familia Maldonado en la causa, se mostró sorprendida por la aparición del cuerpo luego del cuarto rastrillaje consecutivo realizado en el mismo lugar, que fue revisado los días 5 de agosto, 8 y 19 de septiembre y el martes pasado, 17 de octubre.

“No tenemos ninguna explicación física ni jurídica sobre qué sucedió, ahora, para que aparezca el cuerpo. Nosotros seguimos adelante hablando de que se trata de un caso de desaparición forzada, porque intervino una fuerza del Estado (Gendarmería) que ocultó información sensible para dilucidar qué pasó en ese lugar”, dijo Heredia. “Asimismo, nosotros hemos pedido a la Justicia que se incorporen todas las actuaciones anteriores a la aparición del cuerpo”, planteó la abogada, en referencia a que se investigue la actuación en la investigación del anterior magistrado de la causa, el recusado Guido Otranto. Hoy, el expediente está a cargo del juez Gustavo Lleral.

En este punto, la abogada también pidió que sea indagada una persona (sería el gendarme Emmanuel Echazú, que resultó herido en la cara durante la protesta y posterior desalojo del lugar) que se presentó en la investigación en calidad de “imputado”. “Somos respetuosos de la defensa en juicio y de que se garantice el debido proceso, cosa que el Estado no nos garantizó a nosotros”, planteó.

También participaron de la conferencia de prensa -además de Sergio Maldonado y la abogada Verónica Heredia- Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, y el doctor Alejandro Incháurregui, perito de parte de la familia.

Antico dijo anoche que la familia aguardará que “se coteje el ADN y se realice la autopsia” del cuerpo hallado en el Río Chubut porque “no confiamos en nadie, siempre nos atacaron”. “No vamos a confiar en nadie, por eso estuvimos al lado del cuerpo para que nadie hiciera nada, nadie lo tocara, fue durísimo para nosotros, pero fue lo mejor”, explicó la mujer de Sergio.

El perito Incháurregui afirmó, por su parte, que el cadáver hallado tenía en su ropa “el DNI que corresponde” a Santiago, aunque indicó que ello “no implica una identificación positiva del cuerpo”. (DyN/Télam/infobae.com/lanacion.com.ar)

“CARRIÓ NOS FALTÓ EL RESPETO”.- Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, repudió las expresiones de Elisa Carrió y su comparación de que el cuerpo aparecido en el río helado “se parece a Walt Disney”, frase que consideró “una falta de respeto” hacia la familia del joven desaparecido. “Las declaraciones que tuvo (Carrió) desde que empezó a hablar de Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Alguien que es una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo”, advirtió la mujer, visiblemente conmocionada. (DyN)

MACRI HABLÓ.- El Gobierno nacional se mantuvo durante toda la jornada en silencio “a la espera de información judicial”, en medio de la conmoción política que generó la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el río Chubut. Al participar de la Cumbre de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Montevideo, Uruguay, el presidente, Mauricio Macri, señaló: “Valoro mucho este encuentro y por eso estoy acá, a pesar de que me toca en una semana medio compleja y con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina”. (DyN)

CONCENTRACIÓN Y PINTADAS.- Militantes de izquierda se movilizaron ayer en Plaza de Mayo mientras se esperaba la identificación del cuerpo hallado en el Río Chubut. Pese al operativo policial, la Catedral y al Cabildo volvieron a ser objeto de pintadas con consignas como “El Estado es cómplice de asesinato de Maldonado”; “Fue el Estado, fue Gendarmería” y “Santiago Maldonado vive en nuestra lucha”. Si bien la plaza permaneció vacía, la concentración se mantuvo sobre las avenidas de Mayo y Julio Argentino Roca, de la que participaron militantes del MST, MAS, Convergencia Socialista (CS) y unos pocos representantes de comunidades mapuches. (DyN)