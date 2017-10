Urtubey: “Pondré a disposición mi renuncia al Partido Justicialista”

Luego de la reunión con dos de los tres diputados nacionales electos, el gobernador brindó una conferencia de prensa en donde explicó: “No rehuyo a mi responsabilidad política, me hago cargo de todo”.Esta tarde, según relató el propio Gobernador Juan Manuel Urtubey, presentará su renuncia al Consejo del Partido Justicialista de Salta.

“Convoqué al Consejo del partido para hoy para poner a disposición mi renuncia y ver si están de acuerdo. Yo quiero un partido más abierto, un partido en donde -estemos 100% de acuerdo o no- estemos juntos. Los partidos deben tener más vida”, dijo y agregó: “Todavía no puedo decir mucho porque a la tarde será esa reunión”.

“No rehuyo a mi responsabilidad política del partido pero si el Consejo considera que hay una propuesta mejor y estiman que soy un obstáculo, ofrezco mi renuncia sin resistencia. Mi única responsabilidad es institucional para el 50% de salteños que me eligieorn como Gobernador. No estoy aferrado a ningún sillón”, dijo.

Sobre el análisis de las elecciones y lo que sucedió ayer en reunión de Gabinete, dijo: “Claramente en Salta nos dijeron que la propuesta electoral no les cabía. Desde la lógica y la evaluación, hay muchos motivos que pueden tener que ver la gestión, por eso pedí la renuncia de los ministros y evaluaré su continuidad. Todavía no hay decisión tomada, lo evaluaré el fin de semana cuando uno tiene más tiempo para leer”.

