Julio De Vido detenido: así es el Hospital Penitenciario de Ezeiza donde pasará la noche

Julio De Vido pasará las primeras 48 horas de su detención en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.

El lugar funciona dentro del complejo penitenciario de Ezeiza, y es uno de los más codiciados, ya que cuenta con mayores comodidades que el resto del establecimiento.

De Vido enfrentará sus primeros minutos como detenido en la Alcaidía Penal Federal N°29, ubicada en Comodoro Py, donde se le dará el ingreso formal al sistema. Y luego será llevado al Hospital Penitenciario, donde pasará los primeros dos días de detención ya que se le realizarán diversos estudios para determinar su estado de salud.



El ex ministro K sufre de diabetes hace varios años pero en el último tiempo su enfermedad se agravó. Según contó la revista Noticias, es insulino dependiente: se inyecta más de una vez al día y debe controlarse cuando se levanta, antes y después de cada comida.



El Gobierno quiere constatar las condiciones de salud de De Vido para descartar cualquier maniobra de su defensa. Pero si finalmente se le encuentra otra enfermedad importante, no va a tener margen para que su destino no sea el CPF I de Ezeiza.

En un informe preliminar que envió el Jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, se advierte la conveniencia de que De Vido sea alojado en Ezeiza “por cuestiones de infraestructura” y disponibilidad de personal.

A fin de cuentas, allí tiene implementación plena el programa “Intervención para la Reducción de los Indices de Corruptibilidad (IRIC)”, un sistema que dispuso la actual administración para evitar que agentes penitenciarios sean “tentados” por detenidos con capacidad económica.

fuente: clarin.com