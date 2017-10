César Milani ira juicio por secuestros y torturas

El ex jefe del Ejército está imputado como autor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada y participe necesario en la aplicación de tormentos contra Pedro y Ramón Olivera en La Rioja.

El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena decidió elevar a juicio la causa contra el general (R) César Milani por los secuestros y torturas de los que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera en La Rioja durante la última dictadura, informó hoy la fiscal federal Virginia Miguel Carmona.

“El pedido de elevación a juicio de la causa fue hecho por esta fiscalía ya que consideramos que había concluido la etapa instructoria, por lo cual ahora el juez, tras correr vista a la defensa, decidió elevar la causa a juicio la próxima semana”, señaló la fiscal.

La representante del Ministerio Público precisó que junto al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo también están acusados (e irán a juicio) el ex juez federal Roberto Catalán y el ex militar Alfredo Santacrocce”.

“La causa es la 11863/2013 y Milani está imputado como autor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada y participe necesario en la aplicación de tormentos en contra de detenidos y allanamiento ilegal, mientras que se le dictó la falta de mérito por la privación ilegítima de la libertad de Verónica Matta por no haber elementos suficientes para mantener la acusación”, puntualizó.

Ramón Olivera denunció a Milani como integrante del grupo represor que en marzo de 1977 secuestro a su padre, Pedro Olivera y lo torturó en el Batallón de Ingenieros 141, donde el militar imputado se desempeñaba en esa época con el grado de teniente.

También afirmó en el expediente que Milani lo hostilizó en un interrogatorio cuando intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”.

Olivera denunció por primera vez estos hechos ante la llamada Cionadep riojana en 1984 y ratificó esa denuncia en 2013 ante la Justicia.

El caso Ledo

Por otra parte, en marzo de este año el juez federal Fernando Poviña procesó a Milani en Tucumán en la causa que investiga la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, consumada en 1976 en esta provincia, en el marco del Operativo Independencia.

Además, hace dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la elevación a juicio de la causa en la que Milani está imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. (Télam)

fuente: lagacetasalta.com.ar