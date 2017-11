Urtubey presentara nuevos Ministros

El gobernador JUAN MANUEL URTUBEY comenzará a develar hoy la conformación del nuevo gabinete de ministros, que lo acompañará en el último tramo de su gobierno. Además de nuevos nombres, se anticipa que el gabinete deberá asumir nuevos objetivos, impuestos por una coyuntura política y de gestión muy diferente a la de los diez años precedentes.



Paula Bibini, Fernando Yarade y Marcelo López Arias

Urtubey anunciará una parte sustancial de los cambios en una conferencia de prensa a las 9.30 en el Centro de Convenciones de Casa de Gobierno.

La transformación incluye la reducción de doce a diez ministerios, y cambio de titulares en varias carteras.

El contador Fernando Yarade es el reemplazante de Carlos Parodi en la jefatura de Gabinete. Yarade fue ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Carlos Romero, senador provincial por Capital y diputado nacional.

El Ministerio de Gobierno se fusionará con Justicia y Derechos Humanos y quedará a cargo del exsenador y diputado nacional Marcelo López Arias, quien en los últimos años desempeñó funciones en el área de la integración de Salta con los países vecinos.

Uno de los cambios más sorpresivos se da en el Ministerio de Ambiente y Producción. La cartera se unificará con la de Trabajo y asumirá como ministra la empresaria Paula Bibini, en reemplazo de Javier Montero y Eduardo Costello. Bibini acredita una notoria trayectoria como dirigente del sector industrial a nivel local y nacional. Dirige la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, Frigorífico Norte Grande y La Francisca S.A. y es representante de Salta en la junta directiva de Unión Industrial Argentina. La designación resulta estratégica, ya que indica que el gobernador se propone poner en marcha un viraje pronunciado en materia productiva, especialmente en el desarrollo agroindustrial del norte provincial. Paula Bibini es la primera mujer que ocupó un cargo directivo de primer nivel en la agremiación fabril del país.

Quienes permanecerán en sus cargos son la ministra de Educación, Analía Berruezo; el de Salud, Roque Mascarello; de Primera Infancia, Carlos Abeleira, y de Seguridad, Carlos Oliver. Tampoco se prevén cambios en la Secretaría General de la Gobernación.

No se informó si habrá modificaciones en las jefaturas de los ministerios de Infraestructura y de Cultura y Turismo, aunque es seguro que en este habrá reestructuraciones de fondo. Con respecto a la cartera de Hacienda y Finanzas, el elegido sería un economista joven y con amplia experiencia a nivel nacional.

Lo que viene

Según los observadores, el cambio más profundo que intenta imprimir Urtubey se refiere a la autonomía de gestión que otorgará a los nuevos ministros.

El gobernador ya había adelantado la intención de reducir en un 20 % los gastos de la administración. Los anuncios del presidente Mauricio Macri anticipan una etapa de delicado equilibrio entre la urgencia por eliminar, al mismo tiempo, el déficit fiscal y la presión tributaria, sin suprimir erogaciones indispensables para mantener la paz social.

En esta etapa de “manta corta”, las provincias deberán bajar gastos pero, también, sacrificar ingresos. El Gobierno provincial no tiene en sus manos ningún proyecto oficial concreto, pero es inminente la convocatoria a todos los gobernadores para acordar los proyectos tributario, laboral, previsional y de disciplina fiscal.

Los cambios en algunos impuestos representarán una caída en la coparticipación pero, también, una reducción de la recaudación propia, ya que se les exige disminuir el impuesto a los ingresos brutos.

“El apoyo no puede entenderse como que vamos a aceptar el definanciamiento”, advierten en la Casa de Gobierno.

La reforma tributaria ya encendió el alerta en la producción vitivinícola. El aumento de los impuestos internos ya se ganó el rechazo de los productores, quienes temen que la suba de los gravámenes internos a las bebidas alcohólicas se convierta en una “resolución 125 para las economías regionales”. Este tema, los reclamos azucareros y la necesidad de avanzar en el desarrollo productivo serán los desafíos perentorios para Yarade, Bibini y López Arias.

“Hasta ahora la propuesta es atractiva. La situación social no da para más y no se puede seguir haciendo lo que ya fracasó. Claro que ningún gobernador va a apoyar cosas que terminen demoliendo las economías locales”, dijo un futuro ministro. El jueves, Urtubey y los gobernadores peronistas se reunirán con el Gobierno para hablar de las reformas. Allí comenzará un duelo en el que todos saben que tal como están las cosas, no se puede seguir.