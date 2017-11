Con el respaldo del oficialismo, Diputados aprobará las reformas ministeriales

El proyecto del Ejecutivo ingresará hoy a la Legislatura. Con estos cambios quedarán 10 ministerios y 44 secretarias de Estado

El proyecto que envió Juan Manuel Urtubey para modificar la estructura del Poder Ejecutivo ingresará hoy a la Legislatura provincial. Con estas reformas, que tratará la Cámara de Diputados mañana, se prevé la conformación de 10 ministerios y 44 secretarias de Estado.

En la sesión del martes, la cámara baja avanzará en la media sanción de la iniciativa con el respaldo de los bloques oficialistas. La idea es que este proyecto obtenga sanción definitiva el jueves en el Senado para que los nuevos funcionarios entren en funciones a partir de la próxima semana.

El rearmado político muestra caras nuevas como Emiliano Estrada quien será el nuevo ministro de economía y Paula Bibini al frente del ministerio de Ambiente, Trabajo y Producción. Pero también nombres conocidos: Fernando Yarade será el sucesor de Carlos Parodi como Jefe de Gabinete de Ministros, y Marcelo López Arias reemplazará a Juan Pablo Rodríguez y Pamela Calletti en el ministerio de Gobierno que se unifica con Derechos Humanos y Justicia.

Técnicos jóvenes y políticos con experiencia, los pilares del nuevo gabinete

Antes de anunciar a los nuevos funcionarios Urtubey había anticipado la necesidad de “bajar los gastos de la política” y que para ello reduciría en un 20% las carteras estatales. También había deslizado la posibilidad de sumar a su equipo dirigentes opositores pero esto no fue así. Incluso Martín de los Ríos, presidente del PRO, expresó que Cambiemos no recibió ninguna propuesta al respecto.

En diálogo con LA GACETA, el presidente de la Cámara Baja, Manuel Santiago Godoy, anticipó que los legisladores oficialistas apoyarán las reformas ministeriales entendiendo que es lo que necesita el Gobernador para su gestión. “Urtubey armó un gabinete para que la provincia quede en situaciones optimas de aquí a dos años. Armó un equipo nuevo que deberá gestionar en relaciones directa con la gente”, afirmó el legislador.

Para Godoy, la incorporación de dirigentes como Edith Cruz, Fernando Yarade y Marcelo López Arias son importantes porque representan “una señal para el peronismo”.

“Ellos tres son del PJ y eso me parece interesante”, remarcó el diputado reelecto. “López Arias es un tipo honesto con contactos en la dirigencia nacional del partido y buenas relaciones con Chile. Edith Cruz es una mujer extraordinaria que conoce el territorio y muy preparada para la función y Yarade es un hombre de experiencia extraordinaria que llevará adelante económicamente lo que sea necesario para Salta”, agregó.

Desde la vereda del frente, el Partido Obrero no ve con igual entusiasmo los cambios en el gobierno. “Es una reforma para atravesar una etapa de ajustes anti obreros y antipopulares”, expresó Claudio Del Plá y agregó: “incluso colocaron una empresaria manejando Trabajo y Producción; eso demuestra que Urtubey será la pieza local de un ajuste brutal”.

Sobre las flamantes designaciones, el diputado remarcó que los nombres propuestos por el Gobernador “son hombres probados del ‘romerismo’, lo que revela la aflicción de la última elección a donde se presentaban como alternativas opuestas”. “Este gabinete es mucho más de lo mismo. Es un gobierno derrotado que apuesta a mucho más de lo mismo por eso la postura autocritica de Urtubey después del resultado electoral no pasó de ahí”, puntualizó.

Del Plá también se mostró incrédulo en que estos cambios disminuirá el gasto en la administración pública. “Cada vez que remplazan a un ministro lo designa con salario similar en otro espacio. La Casa de Salta ha sido en estos años el reservorio de ñoquis ex ministros”, concluyó.

fuente: lagacetasalta.com.ar