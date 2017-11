Sáenz pidió un 20% más de presupuesto y asegura que no habrá despidos

El secretario de Hacienda presentó a los concejales los números para 2018. Mirá cuáles serán los puntos centrales en la caja municipal.

En su tercer año de gestión de la ciudad, Gustavo Sáenz necesitará $4193 millones de pesos que se repartirán en tres tercios para obras, sueldos y gastos de funcionamiento. Se trata de un 20% más de lo que se aprobó para 2017 y que, según aseguró su secretario de Hacienda ante los concejales, introducirá pocas modificaciones en su estructura.

Durante poco más de dos horas, Pablo Gauffin repasó la conformación del presupuesto y contestó preguntas de los ediles, que no cuestionaron demasiado el proyecto y que en pocos días probablemente le darán el visto bueno en el Concejo Deliberante.

En diálogo con LA GACETA, el contador al frente de las cuentas municipales explicó que entre los principales requerimientos está el aumento de la Unidad Tributaria, que configura una gran parte de la recaudación de la ciudad, así como el rediseño de algunas escalas de las tasas mediante las cuales se calculan los impuestos inmobiliarios urbanos.

Suba del presupuesto

Con respecto al ejercicio 2017, el aumento del prespuesto de la ciudad será del 20,27%, por lo que pasará de $3487 millones a $4193 millones.

Según Gauffin, poco más del 30% de este monto se gasta en sueldos, otro tanto en obras públicas y el resto en gastos de funcionamiento de la ciudad.

Planta de personal

El achicamiento del estado no es parte del plan de Sáenz, al menos para 2018. Con respecto a las dudas que se generaron ante el pase a retiro de personal, Gauffin explicó que se trata de una opción que se habilitó para empleados que habían alcanzado la edad jubilatoria y a quienes se les dio la posibilidad de acceder al retiro, con el beneficio de recibir durante 12 meses el haber mientras se ejecuta el trámite jubilatorio.

“No hay régimen de despidos. Lo que trabajamos es en dar la posibilidad a muchos empleados municipales, que no la tuvieron antes, de jubilarse. Teníamos una parte de la planta municipal de edad muy avanzada y lo que hicimos fue empezar a aplicar el beneficio de jubilación de 12 meses que está previsto en las normativas. Estas personas entendieron que pueden jubilarse, que siguen cobrando por 12 meses el beneficio por haberse jubilado, que es un porcentual del sueldo, e iniciamos el trámite jubilatorio de los empleados que estaban en condiciones. Esto generó una merma de la planta y esa merma se va cubriendo puntualmente a partir de las necesidades de servicio de cada área”, explicó el contador.

Cambios en la Unidad Tributaria

En el presupuesto de 2018, el Ejecutivo Municipal espera aumentar en un 17% la Unidad Tributaria, que de esta manera pasará de $6,35 a $7,43.

El porcentaje se estableció a partir de la inflación prevista por el gobierno nacional, que fijó sus estimaciones alrededor del 15%, con un aumento del PBI a 3,5%.

Tasas modificadas

En el proyecto, el ejecutivo solicitó la modificación en la composición de algunas tasas, como la que determina el impuesto inmobiliario urbano en las escalas de mayor valor.

“Reordenamos algunas tasas para ser más equitativos y acompañar el proceso de responsabilidad fiscal que está llevando adelante la nación y procurando acomodar también el municipio a eso”, dice Gauffin y agrega que el impuesto inmobiliario siempre estuvo muy retrasado porque depende de valores fiscales que establece la legislatura provincial y que “nunca va a salir una ley que contemple la una revaloración inmobiliaria”.

“Lejos de querer aumentar el impuesto a los pequeños contribuyentes, lo que hicimos es mejorar la escala para ubicar a las propiedades de mayor valor, a las propiedades en countries y que muchas veces están desfasados y tienen un valor fiscal mal determinado porque no se declaran la mayoría de los metros de obras. La idea es mejorar las valuaciones fiscales, sobre todo de los contribuyentes con mayor capacidad contributiva que puedan aportar lo que corresponde por inmobiliario”.

Gestión de la basura

Los fondos para la gestión de los residuos sólidos urbanos es un punto central del debate que viene en torno al contrato de la Agrotécnica Fueguina, a cargo del servicio y que continúa renovando el vínculo con la ciudad por montos millonarios. Según Gauffin, en cuanto a la recolección, el presupuesto ronda un poco menos de $600 millones anuales y consideró que es un servicio “bastante eficiente”, y que además incorporó más barrios a la recolección y 4800 cuadras a la limpieza.

En cuanto a lo que irá al Vertedero San Javier, el funcionario dijo que está previsto que en 2018 se inviertan hasta $40 millones en la construcción de la trinchera 4.

Tasa de espectáculos

Otro punto que marcó agenda el año pasado fue la cuestionada tasa de espectáculos, que gravaba a las salas con capacidad de más de mil espectadores con un tributo que muchas veces superaba la recaudación. “Hemos hablado con los concejales de readecuar la tasa. La política tiene como trasfondo fomentar los espectáculos locales, dar lugar a los pequeños artistas seguir posicionando a Salta como cuna de artistas. En ese sentido una de las quejas o contrapropuestas era que se modifique la cantidad base de espectadores para aplicar el tributo”, aseguró Gauffin y agregó que el piso mínimo se subirá para de esta manera evitar que el Teatro Provincial quede afectado por esta tasa.

