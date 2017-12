La AMT le pone freno al “pase libre” de Saeta y limitará a 100 los viajes por beneficiarios

Aseguran que existe un abuso del sistema gratuito; los viajes no serán acumulativos. Acerca de la suba del boleto señalaron que los aumentos serán escalonados y se completarán en seis meses.

Mientras se estudia un nuevo incremento del boleto de colectivo –que puede llevar la tarifa a $9,80 el próximo año-, la reforma fiscal impulsada desde Nación y el plan de ajuste puesto en marcha en Salta se hará extensivo al transporte. La AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) quiere poner freno a los abusos en el “pase libre” y limitar a 100 viajes mensuales, no acumulativos.

En la reunión Bicameral que se concretó ayer, el presidente de la entidad, Federico Hanne, expuso la situación del transporte masivo de pasajeros en Salta. Aseguró que se creará “una barrera” a los abusos de los beneficiarios del “pase libre”. Lo que se busca es garantizar que cada pasajero disponga de cinco viajes gratuitos por día.

Justificó la decisión de limitar el servicio gratuito al señalar que de acuerdo a los estudios realizados, estudiantes universitarios realizan 13.000 viajes en líneas que no pasan por las universidades, mientras que los jubilados hicieron 356 viajes por mes.

Actualmente, el “pase libre” representa el 53% de los boletos urbanos y el 42% de los interurbanos.

Hanne aseguró que es decisión del Gobierno de la Provincia sostener el beneficio para estudiantes y jubilados, pero existe la necesidad de realizar un control más exhaustivo del servicio.

Otro de los temas planteados en la reunión que mantuvo con legisladores provinciales es el nuevo aumento en el boleto. Aseguró que la suba será escalonada y en seis meses contemplará el 100% del incremento. El boleto llegaría a $9,80 y la meta del gobierno es que no sobrepase la media nacional.

fuente: lagacetasalta.com.ar