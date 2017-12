Diputados le otorgó media sanción a la ley que avala el consenso fiscal

El proyecto que envió el Ejecutivo provincial fue apoyado por 31 oficialistas. Hubo 21 votos en contra de diputadosde cuatro bloques políticos. La iniciativa pasó al Senado en revisión.

La Cámara de Diputados dio anoche media sanción a la ley que envió el Ejecutivo para aprobar el consenso fiscal rubricado por la Provincia con el Gobierno nacional.

Luego de un extenso debate, el proyecto fue apoyado en general con 31 votos.

De ellos, 26 del PJ, 2 del PRS y los de Martín De Los Ríos, Gladys Moisés y Andrés Suriani de Cambiemos.

En su intervención en el debate, Suriani cuestionó el aumento tributario (artículo 2) y luego votó en contra al igual que De Los Ríos y Moisés.

En contra del artículo 2º, que contiene el aumento tributario, hubo 24 votos en contra de Cambiemos, PV, UCR y PO.

En esta votación, el oficialismo obtuvo 28 votos.

En el primer tramo del debate, el titular del bloque Cambiemos, Julio Moreno, planteó la necesidad de un mayor análisis del proyecto, escuchar la opinión de los sectores involucrados al aumento tributario y mocionó la vuelta del proyecto a comisión.

El oficialismo rechazó el pedido y a través del nuevo titular de la comisión de Hacienda, Mario Vilca, subrayó la necesidad de aprobar el proyecto.

En su fundamentación, el legislador aludió a la caída de recursos de la provincia como consecuencias de “las políticas nacionales” y dijo que en el caso de Salta, “significó una disminución acumulada de tres mil millones de pesos y por el fondo de la soja, 600 millones de pesos en el período 2017”.

Vilca reiteró los fundamentos del mensaje que acompañó al proyecto que envió el gobernadorJUAN MANUEL URTUBEYa la Legislatura. “Los compromisos asumidos (por las provincias) abarcan temáticas vinculadas a adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, de modernización del Estado, de coordinación de las potestades tributarias y de eliminación de distorsiones”, señaló.

Vilca agregó que con el acuerdo fiscal, se procura solucionar también conflictos históricos entre las provincias, en relación al régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios y funciones.

El diputado Vilca justificó el aumento tributario al señalar que Salta y La Pampa son las provincias donde menor presión fiscal se tiene sobre los contribuyentes. “Nuestra provincia aceptó el marco tributario homogéneo que se especifica para todo el país y terminar con la anarquía provincial y municipal en materia impositiva”, agregó.

Desde los sectores políticos que rechazaron el aumento tributario, coincidieron en remarcar aspectos negativos de la administración del Estado y de “responsabilidad” sobre lo que consideraron “una evidente situación financiera crítica” de la provincia.

En esta línea se manifestó el diputado, Héctor Chibán de la UCR, quien también cuestionó que “en un solo día, en un solo paquete, sin convocar a los actores, se pretende aplicar un impuestazo a los salteños”.

Desde el PO, el diputado Claudio Del Plá, dijo que “el oficialismo no tiene argumentos para evitar que Urtubey aparezca como funcional al ajuste de Macri” y criticó el aumento del 40% del boleta de transporte porque “afectará a los sectores populares”.

Dionel Avalos, votó en contra y no acompañó a sus pares del PRS. “Hoy no se debería estar tratando esta ley si Macri hubiera dicho la verdad cuando se postuló para presidente”.

Desde Cambiemos, Andrés Suriani remarcó que el Consenso Fiscal contiene lineamientos para armonizar estructuras tributarias de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico. “El espíritu del pacto fiscal es muy distinto; en el articulo 2º está velado la necesidad de financiamiento para el gobierno provincial”, sostuvo.

A su turno, Ricardo Diez Villa (Cambiemos) dijo que está claro que “se aumenta para seguir gastando”. Tanto Manuel como Lucas Godoy, cargaron contra las políticas nacionales y señalaron la necesidad de aprobar la ley en general.

Votos a disgusto

“Un pacto extorsivo”, dijo el presidente del bloque del PJ, Alberto Abadía, para definir el pacto fiscal celebrado y defendido con énfasis por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, luego de hablar de serios problemas financieros que atribuye a la provincia -y por los que responsabilizó a Macri- anunció su voto favorable al Pacto Fiscal.

En esa línea se encolumnaron los legisladores justicialistas, que no ocultaron su oposición al Gobierno nacional pero sin poder disimular la contradicción entre el discurso y el voto. Antes de la sesión, el titular del cuerpo había afirmado que “A los gobernadores les pusieron una pistola en la cabeza”.

Los legisladores de la oposición recordaron páginas, videos y fotografías con 23 de los 24 gobernadores elogiando enfáticamente el acuerdo.

