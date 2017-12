Habló el jefe de la Armada: “En cuanto no me releven, sigo en mi función”

Aseguró que el submarino ARA San Juan estaba en condiciones de navegar.

El jefe de la Armada, Marcelo Srur, habló por primera vez y aseguró que el tiempo transcurrido desde que se perdió contacto con la nave “es incompatible con la vida humana” y afirmó que “en tanto y en cuanto no lo releven, seguirá en su función”.

“Queremos llegar hasta el hueso con esta situación. Un marino nunca abandona un hombre. Es algo propio de nuestra condición. Pero estamos en una fase crítica e incompatible con la vida humana. Vamos a investigar hasta las consecuencias finales, independientemente del trabajo que hace la Justicia”, dijo Srur en una entrevista con radio Mitre.

Sobre la demora en localizar a la embarcación, dijo que “es una preocupación mayúscula” y resaltó que el ARA San Juan estaba “en condiciones de navegar”. Sin embargo, aclaró que la nave no tiene una caja negra como los aviones por lo que, para saber qué pasó, deberán encontrar al submarino. “Los tripulantes son profesionales que están preparados para cumplir sus tareas, cada uno de ellos es responsable de chequear absolutamente todo”, remarcó.

Cuando se le preguntó si lo relevarían de su cargo, Srur sostuvo: “En tanto y en cuanto a mi no me releven, voy a seguir en la función. Lo fundamental es determinar las distintas responsabilidades. No hay necesidad de poner mi cargo a disposición del Presidente“.