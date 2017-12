Urtubey: “La política la debe guiar el que ganó, no el que perdió”

El gobernador de Salta respaldó la gestión de Mauricio Macri y criticó las manifestaciones fuera del Congreso contra la reforma previsional.

El gobernador Juan Manuel Urtubey criticó a la “minoría superviolenta” que protestó fuera del Congreso Nacional, en el que se debate la reforma previsional.

El mandatario salteño enfatizó que uno de los preconceptos del sistema es que el monopolio del uso de la fuerza lo tiene que tener el estado. “Lo que hoy veíamos parecía ciencia ficción, ese tipo de cosas no se pueden vivir en un estado de derecho. No nos podemos acostumbrar a que eso sea normal. La institucionalidad de la democracia no puede estar tutelada por un grupo de violentos que digan cuándo se sesiona y cuándo no”, dijo.

Urtubey enfatizó que “esta democracia debe funcionar y nosotros debemos fortalecer la posición institucional de los gobiernos de turno para que no comparta el uso de la fuerza con estos violentos”.

Y resaltó que valora la tolerancia, “pero es difícil explicársela a los 80 policías heridos y a los periodistas que fueron golpeados por los manifestantes violentos”.

Asimismo, enfatizó que la Argentina lo que necesita es empezar a transformarse en un país normal.

“No hay ninguna ley que se debata que justifique este tipo de violencia”, recalcó y añadió que “eso responde a una lógica autoritaria que no se acepte que alguien piense diferente.”

Por otra parte, el gobernador de Salta defendió el proyecto de reforma previsional y recalcó que “es neutro el impacto a corto plazo de la reforma.”

Sin embargo, sí mencionó que la Argentina, con el déficit fiscal que tiene, con el endeudamiento que tiene, va camino a estrellarse.

Después Urtubey dijo que es necesario garantizar la institucionalidad y que se puede debatir.

“La política la debe guiar el que ganó, no el que perdió; arrogarnos desde la oposición reemplazar al gobierno es faltarle el respeto a la gente, que votó para que gobierno Macri y su gente”, dijo.

También realizó varias críticas al kirchnerismo y dijo que es necesario crear una alternativa superadora. “El kirchnerismo se ha convertido en una fuerza conservadora, quieren evitar los cambios, eso es ser conservador”, concluyó.

lagacetasalta.com.ar