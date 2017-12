Más de 25 comercios fueron multados por sacar la basura

Habían sido notificados por el municipio, pero no acataron la orden. Las multas llegan a 15 mil pesos.

La ciudad amaneció colmada de basura. Por el paro de Camioneros decretado por la CGT y desde ayer al mediodía no prestó servicio Agrotécnica Fueguina, por esa razón no hubo recolección de residuos.

Pese a ser notificados que no iba a haber recolección. Se espera que esta cifra de infraccionados se amplíe.

El funcionario contó que las multas llegan a los 16 mil pesos y pueden multiplicarse en caso de reincidencia. Y si hay reiteraciones de faltas puede llegar a la clausura.