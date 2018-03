“Es difícil dar solución sin tener recursos para hacerlo”

A través de FM Pacífico 92.9MHz, habló el Intendente del Municipio de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún respecto a las inundaciones que se generaron en el municipio.

Informó que Rosario de Lerma siempre sufrió de este tipo de problemáticas, y que, de hecho, las construcciones cuentan la mayoría con un metro de altura. Sin embargo, aseguró que se están llevando a cargo obras y que por primera vez se “está haciendo algo al respecto.”

El ex diputado mencionó que el canal de Usandivaras sirvió como uno de los métodos más efectivos de la ciudad, ya que evacua un 30% a 40% del agua excedida del municipio. Este canal ayuda mucho al desagote, debido a que hay varios de ellos que no cumplen su función, como, por ejemplo, el canal ubicado en el Rio Toro, que fue realizado por la Provincia con financiamiento internacional con el fin de ser una obra de riego con el fin de ser un canal de desagüe complementario.

Los canales de desagüe no cumplen su objetivo debido a que hay algunos puntos de los mismos que están por encima del nivel de los potreros, entonces los productores para evitar inundaciones, crean pozos por debajo provocando que el agua vaya directo hacia la ciudad, explica el Intendente.

El funcionario realizó un pedido al Consorcio de Riego para que se retiren unos caños que sirven para el riego de tabaco para una determinada época, pero en estas fechas no son necesarios y generan una problemática, ya que el agua no llega a donde se supone que debe de ir.

La única solución que Jarsún encuentra es realizar obras provisorias, ya que no tienen los recursos necesarios. Explicó que recursos hídricos de la provincia estuvo presente pero no dio solución, y que si lograran encontrar una alternativa inclusive hasta a la merced no llegaría agua.

La situación del municipio de Rosario De Lerma no es la mejor, ya que el 90% tabaco se perdió con el granizo y eso genero un impacto en la gente, porque debido a eso muchas personas perdieron su trabajo. El municipio no puede absorber la demanda laboral. El intendente dijo que es difícil dar solución debido a que no tienen los recursos para hacerlo. Si Massalin procesa menos tabaco, el comercio vende menos y la cadena que se complica mucho. Este es uno de los ingresos más importantes de rosario, siendo la principal fuente de trabajo.

Así mismo se presentó un pedido formal al gobierno para declarar en emergencia económica al municipio por la situación, el cual no tuvo éxito.