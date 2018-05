Urtubey convocó al peronismo a “enamorar a los argentinos”

El gobernador de Salta brindó un enérgico discurso en el que se refrió a las elecciones del 2019. “Vamos a trabajar y la vamos a ganar”, afirmó.

Con un claro tono electoral y enérgico, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que “hay que transformar la Argentina porque el cambio no alcanza”, y le dio mayor volumen a su intención de ser uno de los candidatos del peronismo en las elecciones del 2019.

Durante un encuentro en el Palacio San Miguel organizado por la revista M21, el mandatario salteño dio un fuerte discurso en el que fue autocrítico con el espacio político al que pertenece y advirtió que el país “necesita un gobierno de neto corte progresista”.

Acompañado por el senador nacional Miguel Pichetto, según detalló Infobae, advirtió que “el perononismo debe volver a enamorar a los argentinos”. “La Argentina necesita una profunda transformación y eso lo podemos hacer amparados en los principios de las doctrina que puso de pie a las mayorías en Argentina”, recalcó Urtubey, revindicando los principales principios del movimiento fundado por Juan Domingo Perón.

El dirigente salteño dejó al descubierto su faceta más electoral y sus claras intenciones de ser candidato a presidente el próximo año. “Hay que estar a la altura de las circunstancias. Aquel que crea que no puede o que crea tiene que dejar algo para perseguir ese destino, que se corra y deje el lugar a otro que vaya a conquistar ese futuro”, sostuvo.

Urtubey envió un claro mensaje hacia el interior del peronismo y hacia la sociedad. “No podemos ser la expresión del pasado glorioso. Nos tenemos que empezar a referenciar en el futuro, hay que animarse a jugar el futuro. Salgamos a jugar como militantes que somos para enamorar al pueblo argentino. Es la única manera de devolver un destino”, precisó el gobernador de Salta, quien ya no tiene posibilidad de reelección en su provincia.

En lo que respecta a los comicios del próximo año, el dirigente salteño afirmó que “no se trata de ganar una elección” pero reconoció que “vamos a trabajar y la vamos a ganar”. “Explíquenme para que están militando en política si no creen que lo podemos cambiar”, sostuvo.

Por último, dejó un mensaje al gobierno nacional que se alineó a la identidad del peronismo federal, el sector opositor que mantiene mayor diálogo con el oficialismo. “Si este gobierno funciona mejor o peor seguramente va a depender si nosotros tenemos el coraje de ayudar para que Argentina no vuelva a naufragar más. Y lo vamos a hacer”, afirmó. Y agregó: “Los que tenemos responsabilidad institucional no vamos a caer en la mediocridad de ser menos peores que otros que son horribles”.

http://informatesalta.com.ar