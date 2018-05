Diputados modificó una ley para cobrarle a Salta Forestal

El Partido Obrero denunció complicidad entre la Provincia y una firma vinculada a Alfredo Olmedo, por un emprendimiento que no pagó impuestos por más de una década.

Duros cruces se escucharon ayer en la Cámara de Diputados de Salta, cuando los legisladores debatieron un proyecto para regular, con mayor eficacia, condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del Estado Provincial, Entidades Autárquicas o Descentralizadas, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y Sociedades de Economía Mixta.

Con todas esas palabras el proyecto puede sonar tan pomposo como incomprensible. Pero los representantes del Partido Obrero resumieron la iniciativa como una forma de empezar a cobrar un canon por Salta Forestal, lugar que se explota desde hace más de diez años sin pagar impuestos.

“El bloque oficialista nos quiere vender que modificando unos términos de la ley se va a poder cobrar lo que el gobierno conscientemente perdonó durante años. El problema es político”, dijo Claudio Del Plá. El legislador apuntó directamente contra Salta Forestal S.A. y también se escucharon críticas contra el diputado nacional Alfredo Olmedo.

“Nadie se puede oponer una ley que pretenda ‘mejorar’ el cobro, pero es claro que estamos ante una farsa, pues el problema no ha sido nunca administrativo, ni legal: Juan Manuel Urtubey no sólo no le cobró durante más de 10 años a Olmedo sino que el año pasado le condonó una deuda de más de 300 millones de pesos. Acá hay una decisión política de fondo”, insistió.

En este mismo sentido, Arturo Borelli, también del PO, dijo en el recinto que “hay una decisión política de no cobrarle a los dueños de la tierra”.

Pedro Sández, diputado del PJ, respaldó la iniciativa de Manuel Santiago Godoy y enfatizó que es una ley que viene a hacer “justicia social”. El representante de Anta justamente enfatizó que es necesario hacer justicia con lo que se recauda para la gente de la zona. “Que se haga justicia con los tipos que vienen abusando ya 20 años de Salta Forestal, del departamento de Anta”, dijo el legislador.

Julio Moreno, de Salta Somos Todos, dijo que desde su partido apoyan la ley y tuvo que resaltar: “estamos en contra de todos los hechos de corrupción”. “Nuestro presidente de partido, Carlos Zapata, se adhirió a la denuncia presentada por el PO. Así que deseo que esto se aclare de una vez por todas”.

Guillermo Martinelli habló de actos de rapiña con los bienes del estado. “El Poder Ejecutivo ha intentado hacer a la cámara de diputados y senadores, cómplices en un tema de condonación de deuda, que en el tiempo salía 300 millones de pesos”, dijo el legislador. Y enfatizó que en Salta el gobierno es severo con los humildes, pero blando con los millonarios, como se vio en Anta.

“Dejamos escapar como agua entre los dedos millones y millones de pesos, que le vendría bien a la provincia y en particular al municipio de Anta”, concluyó.

La denuncia

El Partido Obrero presentó una denuncia penal contra el gobernador Juan Manuel Urtubey, justamente porque la provincia no cobró por el usufructo de Salta Forestal.

La denuncia contra el mandatario salteño es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y fraude a la administración pública. La denuncia que firma el diputado Del Plá hace hincapié en que Urtubey “ha dejado de perseguir el deber de recaudar las rentas, y hacer ejecutar judicialmente su cobro, prescripto por el art. 144, 9no apartado de la C.P.S, en clara violación a los deberes de funcionario público, configurando el art. 248 del Código Penal”. También señala que “ha violado sus deberes de gobernador, ha perjudicado los intereses confiados, y procurado un lucro indebido a favor de la empresa Eco Desarrollo Salta S.A., configurando la conducta descripta en los artículos 173 inc. 7, y 175 inc. 5 del Código Penal”

Eco Desarrollo Salta es la empresa a la que se vincula a Alfredo Olmedo.

